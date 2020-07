180 startande i annorlunda Skibbârg run: "Vi kanske tar med oss en del idéer till nästa år"

Den populära löptävlingen för alla åldrar med tre olika sträckor hålls vanligen vid ett tillfälle under Skebergsdagarna i juli. Pandemin stoppade Skebergsdagarna, men löptävlingarna lades istället ut under en hel vecka, 13:e till 19:e juli, med valfri starttid under veckan.

Och även om start och målgång var utan hejaklackar eller arrangörer så kunde den som var tävlingslysten mäta sitt resultat mot andra via en app.

– Eftersom det "riktiga" tävlandet försvann, så blev det ju mer som ordentliga träningspass för vissa och fina motions- och gångpass för andra, säger Jan Sarenmark.

Att Skibbârg run stadigt vuxit med åren beror troligen på de fina omgivningarna och utsiktspunkterna uppe i Skeberg - och den omväxlande terrängen. Dessutom får banan nya sträckningar varje år.

I år hade arbetsgruppen från byarna återigen röjt stigar, och dragit om ungefär halva tiokilometerssträckan.

– Vi fick många kommentarer om den kilometerlånga uppförsbacken i Nålbergspasset. Vi kallade den slakmota vilket ju betyder lagom eller svag lutning. Men så var det inte riktigt, så den upplevdes visst lite tuffare än förväntat, skrattar Jan.

Vädret var som vanligt svenskt. Och antalet deltagare blev trots allt färre än tidigare år; 160 personer mot dryga 250 i fjol.

– Ja, vi hade några regndagar i mitten av veckan, men finare mot helgen. Men att det blev färre än tidigare år tror jag beror på att det inte blev en gemensam dag och tävling, säger Jan.

– Men även om det blev annorlunda, så kanske vi tar med oss en del idéer till nästa år. Vi planerar också att lägga ut rundorna digitalt. Vi vill ju att folk ska hitta hit året om och använda alla fina stigar vi ställt i ordning.

Utöver milbanan kunde deltagarna välja två kortare varianter; en på två kilometer och en barnbana som sträckte sig runt bygdegården.

Så här fördelade sig starter och deltagare i årets Skibbârg run, det sjätte i ordningen:

• 180 starter fördelade på cirka 125 personer som sprang den långa banan, 35 på mellanbanan och cirka 20 barn som sprang runt bygdegården.

• Ett tiotal sprang fler än ett varv, dock under olika dagar. Den som sprang flest varv på långa banan gjorde fyra varv.

•På barnbanan kutades det totalt 160 varv, vilket blir ett snitt på sju varv per unge.

• Antalet "unika" deltagare i år var cirka 160. 2019 var det drygt 250 deltagare.