121 outhyrda hos Ludvikahem – räknar med att det tar tid att fylla nybygget

Sammanlagt är det just nu 121 av bolagets drygt 3 300 lägenheter som inte är uthyrda. Så många vakanta har det kommunala bostadsbolaget inte haft sedan 2013.

– 2013 var det 127 och sedan minskade det under ett antal år i samband med att vi hade väldigt stor inflyttning, konstaterar Eva-Lena Gunningberg.

Flyktingvågen 2015 var en viktig förklaring till att tomma lägenheter fylldes, men på senare tid har flyktingar som hamnade i Ludvika valt att flytta till större städer. Det märks i Ludvikahems statistik.

121 outhyrda är inte samma sak som att så många kan hyras ut inom tre månader, betonar marknadschefen.

– I siffran ingår 39 lägenheter som just nu står under renovering, exempelvis på grund av stamrenovering eller vattenskador. Här ingår också lägenheter som bebos av hyresgäster vars bostäder just nu renoveras.

Ludvikahems vd Ulf Rosenqvist konstaterar att bolaget tappar intäkter när fler lägenheter står tomma.

– Men jag hoppas och tror att det är en tillfällig nedgång. I de kontakter vi har så låter det väldigt positivt kring Hitachi (som tar över ABB:s verksamhet i Ludvika från 1 juli 2020). Jag hoppas och tror att det säkrar de jobb som finns här i dag och med den koncernen blir en ännu säkrare framtid i Ludvika. Och förhoppningsvis blir det en gruva i Blötberget.

I februari, mars kommer Ludvikahem att börja lägga ut de 52 lägenheterna som byggs bakom Systembolaget och där det ska vara klart för inflyttning i november 2020.

Kan det bli svårt att få dessa uthyrda med tanke på den nuvarande situationen med en större andel outhyrt?

Nej, det tror inte Ulf Rosenqvist, I alla fall inte om man ser det på lite sikt.

– Vi ser en väldigt bra efterfrågan centralt i Ludvika och framför allt på mindre lägenheter. Sen är det klart att det är en utmaning att släppa ut 52 lägenheter på en gång. Så det får man väl räkna med att det tar ett tag att fylla dessa.

Kan det ta år att fylla nybygget?

– Nej, det ska det inte behöva göra, svarar Ulf Rosenqvist.