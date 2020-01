100-årsjubileet i all ära – men minns ni konflikten när Avesta firade 50 år?

Nu när Avestas 100-årsfirande är över kan det vara värt att påminna om det stora bråket inför 50-årsfirandet.

Kommunledningen hade planerat för en finmiddag för fullmäktige och medföljande, och varmkorv på Markustorget till kommunens övriga medborgare.

Det var inget som direkt basunerades ut till kommuninvånarna. På Avesta Tidnings förstasida fanns bara en liten notis den 16 november 1968 om att drätselkammaren anslagit 65 000 kronor till ett 50-årsfirande (cirka 600 000 kr i dagens pennningvärde).

Men samhällskunskapsläraren Axel Ingmar, tillika kommunpolitiker för Högerpartiet, tog upp planerna med sina elever som ett konkret exempel på kommunalpolitik. Trots att han var högerman tyckte Axel Ingmar om att debattera med sina radikala elever. Det märkte vi gymnasister som var och startade en FNL-grupp till stöd för Vietnam i Avesta på våren samma år.

Diskussionen om politikernas festplaner fick några elever att skriva en insändare i Avesta Tidning, den 14 november, där de ifrågasatte firandet.

Det satte igång en häftig debatt bland Avestaborna och Avesta Tidning publicerade en lång rad ilskna insändare de följande dagarna.

SSU Folkarekretsen uppmanade stadsfullmäktige att stoppa planerna i en insändare den 23 november:

”Skulle förslaget trots allt gå igenom, låt då ’pamparna’ sitta och frossa vid sitt bord medan vi vanliga får en korv på torget och därefter går hem och ser ett reportage på tv-apparaten om svältande barn i Afrika, Asien och Latinamerika.”

Vänsterns ungdomsförbund i Avesta krävde att ”detta utmanande jippo inställs” i en insändare den 28 november. Pengarna kunde i stället ”gå till ökat stöd åt handikappade”.

Samma kväll möttes fullmäktigeledamöterna av demonstranter när de var på väg till sitt månatliga möte i Avesta Teater. Min flickvän och nuvarande hustru Ingrid Hedström och jag hade tagit studenten i Avesta några månader tidigare, men var på plats och deltog i protesterna. Poliserna släppte inte in några demonstranter för att lyssna på debatten, men vi var några som hittade en bakväg via teaterns kulisser och kom in på mötet lagom för att höra de avgörande delarna av den två timmar långa debatten.

Kommunledningen med drätselkammarens ordförande Erik Östrand (S) stod fast vid planerna och kallade det för ett ”olycksfall i arbetet” att förslaget kommit ut innan det var slutgiltigt beslutat. Fullmäktiges ordförande Stig Borger ansåg att det var ”omdömeslöst” att förslaget delats ut till skolelever.

Vpk:s Folke Dahlquist höll med demonstranterna, men det avgörande inlägget kom från Sven Perers (C), fullmäktiges förste vice ordförande och ledamot i drätselkammaren. Han reste sig upp och deklarerade att han ändrat inställning.

- Jag har lyssnat till kritiken från så många Avestabor och jag stödjer inte längre förslaget, sade Perers.

Erik Östrand var mäkta upprörd över att Perers backat inför protesterna. Fullmäktiges formella beslut blev att återremittera förslaget till drätselkammaren, men planerna på finmiddag var i praktiken spolade.

På Avesta Tidning förstasida lördag 30 november var rubriken:

”Spektakel jubileumsupptakt – demonstration och debatt”

På själva 50-årsdagen den 1 april 1969 var det enda som märktes av bemärkelsedagen att flaggan hissats på stadshuset, rapporterade Avesta Tidning den 3 april. Den enda gratulanten var grannkommunen Hedemora som uppvaktade med en ryamatta.

Avesta Tidning uppmärksammade dock jubileet med en bilaga om stadens historia den 29 mars. Redaktören noterar ampert: ”Någon klang och jubel kring 50-årsdagen blir det tydligen inte i Avesta”. Han påminner om att Avesta blev av med sina stadsprivilegier 1688. ”Det fanns tydligen inga högljudda demonstranter som kunde opponera sig på den tiden.”

Ingrid och jag har pratat om de här dramatiska veckorna för 50 år sen när vi läst om årets hundraårsfirande i Avesta. Vi har roat oss med att gå igenom mikrofilmer från Avesta Tidning de här veckorna. Det kan vara intressant att påminnas om hur man kunde få igång debatt och mobilisera medborgare i en tid utan internet och sociala medier.

Henrik Brors

Semestervikarie på Avesta Tidning 1970. Senare på Expressen, A-pressen, Dala-Demokraten, ETC, Borlänge Tidning, TT och Dagens Nyheter. Skriver numera på EU-bloggen Omeuropa.se