Är det svårt att logga in kan du alltid ringa vår support

Svar på insändaren ”Hur tänker 1177?” den 10 maj.

Inloggning på 1177 sker antingen via mobilt bank-id eller via bank-id på dator och därmed dosa. Vill du logga in med bank-id via datorn väljer du inloggningssätt ”BankID” och sedan ”logga in med BankID på den här enheten”. Följ sedan instruktionerna.