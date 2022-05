Siljansserien i orientering för ungdomar

Första deltävlingen i Siljansserien för ungdomar har avgjorts i Vika med IFK Mora OK som arrangör. 107 deltagare varav 75 ungdomar. Banläggaren Evgeniya Ryapolov hade fått till lagom kluriga banor i tallskogen med många stigar och sankmarker väster om Vika IP.

Resultat: D16. 4 650 m. 1.Lova Masapärs Malungs OK 44:17 2.Julia Gellerbrandt Malung 53:56 H16. 4 650 m. 1.Pontus Allmungs Leksands OK 44:17 2.Alfred Danielsson IFK Mora OK 49:23 3.Joel Allmungs Leksand 1:05:11 D14. 3 820 m. 1.Moa Jäderberg Leksand 33:19 2.Lova Wilen Leksand 37:03 3.Elsa Mattsson Malung 38:42 H14. 3 820 m. 1.Adrian Dahlgren Älvdalens IF OK 51:43 2.Nils Sernfält Leksand 1:16:17 D12. 2 870 m. 1.Lovisa Kajs Mora 27:25 2.Kajsa Wilen Leksand 29:27 3.Klara Sernfält 33:50 H12. 2 870 m. 1.Melker Sundström Leksand 21:19 2.Axel Stolt Leksand 21:53 3.Leo Rypolov Mora D10. 2 060 m. 1.Hilma Kabo 20:06 Mora 2.Lova Sandberg Mora 27:02 3.Molly Mörk Äkvdalen 29:29 H10 2 060 m. 1.Lucas Bagge Anlid Leksand 17:09 2.Bosse Bäck Leksand 24:00 3.Albin Tynell Mora 34:15 HD Vit. 2 080 m. 1.Casper Wrahme Mora 28:48 2.Lewi Jonsen IK Jarl, Rättvik 42:01 3.Leia Jonsen Rättvik 42:53 HD Gul 2 870 m. 1.1.Alvin Steffansson HJS Vansbro OK 37:34 2.Wilma Sundberg Mora 1:04:49