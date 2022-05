Gäller realism eller idealism – eller verklighet gentemot retorik?

# Från Luleå, Oxelösund och Narvik skeppades högvärdigt järnmalm till den tyska vapenindustrin under flera år. Volymen var ofta 45 000 ton per dag.

# Under krigsåren i början av 1940-talet for tågen med över två miljoner tyska soldater och krigsmateriel genom Sverige för transporter till Norge och Finland.

Olof Palme sade i sitt 1 maj-tal 1968: ”Den svenska neutralitetspolitiken bestämmer vi själva. Dess innebörd är alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Därför ansluter vi oss inte till militära allianser, fogar inte in oss i något stormaktsblock.”

Just efter andra världskriget överlämnade försvarsminister Allan Vougt - på uppdrag av statsminister Erlander - till brittiske flygministern Henderson en förteckning över de svenska försvarsstridskrafterna. Sverige bröt alltså på nytt sin alliansfria linje men denna gång för att bistå den militära planeringen i ett västereuropeiskt land.

Vilka länder och soldater förhindrade då att en diktator tog över Europa på 40-talet? Ser vi på antalet dödade soldater får vi en viss uppfattning. I Storbritannien och Nordirland föll över en halv miljon, i Frankrike just över 200 000, amerikanska soldater ( i Europa) just under en halv miljon och Sovjet (inklusive Ukraina med flera) över tio miljoner.

Grundfrågan som måste ställas är ju av etisk karaktär: Skall vår moraliska kompass grunda sig på att soldater från andra länder skall kämpa för den frihet och demokrati som vi i Sverige vill skall råda i Sverige och Europa? Det var ju så andra nationer fick offra hundratusentals liv medan vi böjde rygg – och till och med stöttade - en diktator och hans krigsmaskin i termer av neutralitet.

Per-Albin Hansson fick frågan av den finske socialdemokratiske ledaren om Sverige kunde ge Finland militär hjälp. Hansson avböjde. Han själv önskade göra mer men ”jag har att göra med ett fredsegoistiskt folk,” skrev han i sitt svar.