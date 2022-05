Calle Själins pappa blir ny juniorlagstränare i Leksand

Han var assisterande till Markus Åkerblom i Östersunds IK-båset under fyra säsonger i början av 2010-talet och fick även kliva in som huvudansvarig i A-laget när klubben och Lars Molin gick skilda vägar under vintern 2017. Men det är framför allt ansvaret för hockeygymnasiet som varit Jörgen Själins huvudfokus under de senaste åren.