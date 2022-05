Det finns andra gropar än en bassäng att stoppa pengarna i

Vid eventuell nybyggnation förmodar jag att det beräknade priset inte kommer att räcka till, då det nästan alltid brukar tillkomma och ändras utförande under anbuds- och byggnadstid till en högre kostnad.

Vad är tanken med befintlig simhall, den ska väl bara inte stå och förfalla eller rivas? Är undersökning av markförhållanden gjord?

Jag missunnar inte kommunens invånare en ny simhall men vi måste veta om vi har råd med detta utan att behöva höja kommunalskatten, som redan idag ligger över riksgenomsnittet eller göra andra inskränkningar. Det kanske är läge att avvakta med beslut efter det förestående valet då ny majoritet kan komma med andra förslag.

Vidare skriver du att kommunen har i dag en god ekonomi. Förmodligen beror detta till stor del på ekonomisk doping från staten. Om kommunen för tillfället har överskott finns det nog många gropar att lägga pengarna i. Bland annat borde förbättring av gator och trottoarer, som är under kommunens skötselområde, åtgärdas å det snaraste. Inte bara lappa och laga, då åtskilliga är under all kritik.