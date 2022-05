Så får du halva priset på IT-service – hemma hos dig: "Åker oftast ut samma dag"

– Våra kunder brukar kontakta oss med ett problem, men det finns nästan alltid flera saker som de behöver hjälp med. IT är en stor del av vår vardag – och det är mycket i våra hem som är uppkopplade, säger han.

När det gäller hembesök åker de oftast ut samma dag. Med hjälp av RUT-avdraget betalar kunderna dessutom bara halva priset för en timme av experthjälp. Under den tiden hjälper Markus Andersson och hans kollegor till med allt som har med IT att göra.

De har också specialiserat sig på att integritetssäkra datorer via det egna varumärket Teuton System som de säljer både över disk och via webben. Det går med andra ord bra för företaget från Hedemora som även har gjort sig ett namn på orten under bolaget Dalwebb.

Markus Andersson berättar att de bygger och underhåller hemsidor och webbutiker till både företag, föreningar och privatpersoner samt ordnar med allt inklusive webbhotell.

– Vi erbjuder även serviceavtal vilket innebär att vi sköter allt från underhåll till uppdateringar. Våra kunder är också varmt välkomna in på kontoret. Vår webbutvecklare har massor av tips och råd kring funktioner – och designar hemsidan efter deras önskemål, säger han.

Läs mer om Hedemora IT-service egna varumärke Teuton System här