Medlemsträff för PRO Hosjö-Vika med både allvar och sväng

Efter denna intressanta information släppte The Elderly brothers loss. Tre musiker från Borlänge som precis som PRO Hosjö-Vika tycker om rock och blues från 50- och 60-talet. Medlemmarna fick lyssna till låtar som Red Sails in the Sunset, Luckey lips, Kansas city, Lover please och många andra.

Mötet hann med lite information från föreningen också. Föreningen är nu igång med alla aktiviteter, men har också några nya på gång, en inbjudan till teaterföreställningen ”Så vitt jag minns”, en utflykt till Frostdalen och en tipspromenad runt Tisken 27 maj. Till dessa aktiviteter behövs föranmälan.

Nästa gång träffas föreningen i Vika.