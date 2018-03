Så ofta var tåget försenat i Dalarna i vinter – SJ: "Kämpat för att hålla jämna steg"

Det blev en vinter med intensivt snöfall på många håll i landet. Och snön fortsätter att falla. En konsekvens av vintervädret visar sig i Trafikverkets färska statistik;

Persontågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under januari 2018 jämfört med december 2017. Jämfört med januari 2017 försämrades punktligheten med 3,2 procentenheter.

Carl-Johan Linde, SJ, hur sammanfattar du vintern?

– Årets vinter slog till med full kraft och tillsammans med mycket snö och låga temperaturer under längre tid. Vintern har skapat flera olika utmaningar för oss, bland annat med olika viltolyckor då fler djur letat sig upp på spåren. Viltolyckorna bidrar till en hel del olika typer av fordonsskador för oss, allt ifrån bucklor och bromsfel till sönderslagna noskoner och saneringsarbeten. Under fjolåret inträffade över 700 viltolyckor utöver samtliga av våra olika trafikerade linjer, varav ett hundratal av dessa direkt bidragit till mer omfattande trafikstörningar eller reparationsinsatser, säger Carl-Johan Linde.

Han förklarar vidare att alla dessa typer av fordonshändelser måste hanteras och åtgärdas genom ett ständigt pågående service- och underhållsarbete; " ett arbete som vi också fått kämpa kring att hålla jämna steg med."

Tågtrafiken har utöver fordonsproblematiken även dragits med en rad signalfel och nedrivna kontaktledningar, förklarar Carl-Johan Linde vidare:

– Samtidigt som vi under vintern bevittnat flera större trafikhändelser, bland annat den svåra olyckan i Hökmora mellan ett godståg och en timmerbil.

Törs man boka en tågresa med tanke på väderfaktorn ? Och kan man lita på ersättningstrafik om tågen ställs in?

– Trots att vi haft ett ansträngt fordonsläge är det viktigt att komma ihåg att merparten av trafiken fungerar och att tågen kommer fram i tid. Under februari månad såg vi exempelvis en ankomstpunktlighet för Borlänge C på hela 75 procent. Höjer vi blicken ännu mer så kan vi även konstatera att SJ under 2017 hade en generell punktlighet på 90 procent, det vill säga att nio av tio tåg kom fram i tid och inom fem minuter, säger Carl-Johan Linde.

Han tillägger att det är en ständig utmaning att få tag på såväl lediga bussar som chaufförer som kan ta sig till rätt plats på rätt tid.

– Här spelar även vädrets makter en viktig roll och vid vissa tillfällen har vi exempelvis inte kunna sätta in några ersättningsbussar alls, just på grund av att väderförhållandena efter vägarna varit för dåliga. Vid dessa tillfällen har vi istället låtit resenärerna välja alternativa resvägar. När det istället handlar om olika typer av inplanerade banarbeten där vi haft gott om tid på oss att både planera och ta höjd för den aktuella trafiksituationen, anser vi att ersättningstrafiken överlag fungerat väl, säger Linde.

De enskilt största händelserna som påverkade tågtrafiken och punktligheten negativt i vinter, enligt Trafikverkets uppgifter, var ett större spårväxelfel vid Upplands Väsby norr om Stockholm, samt ett antal större missöden med kontaktledningsfel/nedrivningar av kontaktledningen vid Hallsberg 15 januari samt vid Järna, Hässleholm och Södertälje Syd den 16 januari.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördagen 13 januari. Av de 2136 planerade persontågen denna dag ankom 2069 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent.

Hur tuff har vintern varit för Trafikverket?

– Jag tycker att vi har haft en helt okej leverans i vinter, på det stora hela med tanke på omständigheterna, säger Jonas Bruce, underhållschef på Trafikverket.

– Men jag ska säga att jag inte har detaljkoll på hela landet och i norr har det ju tidvis varit extrema väderförhållanden.

Vad är förklaringarna till att ni som du säger kunnat hålla leveransen uppe?

– Vi har nog varit bättre förberedda i år än tidigare år, säger Jonas Bruce.

Det handlar dels om kapacitet att röja undan snön när den fallit.

– Vi har även allt bättre samarbete med järnvägsföretagen.

Det har ändå varit en "snäll" vinter

– Det har ändå varit en "snäll" vinter på så sätt att det har varit uppehåll mellan snöfallen, säger Jonas Bruce, vilket underlättat för det tunga jobbet att hålla undan snön från spåren.

Underhållsbehovet på den svenska järnvägen är mycket stort. För närvarande ligger omkring 43 000 besiktningsanmärkningar och väntar på att åtgärdas – något SVT var först med att rapportera om. Många av fallen har legat utan åtgärd i flera år.

Över 6000 av de rapporterade felen är daterade från 2016, andra är ännu äldre, enligt SVT.

Hur ser du på den här siffran, som underhållschef? Det låter mycket?

- Det är naturligtvis stora volymer det handlar om. Och det ger en signal om det stora underhållsbehovet på det svenska järnvägsnätet. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är några akuta ärenden, ärenden som utgör trafiksäkerhetsrisker som ligger, konstaterar Jonas Bruce.

– Sådana fel åtgärdas direkt och löpande.

I den stora åtgärdslistan för hela landets vägnät ligger lägre prioriterade ärenden som vegetation i anslutning till järnvägsspår, provisoriska grindar etcetera som behöver uppdateras.