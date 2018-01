Världens bästa innebandyspelare tillbaka efter skadehelvetet: "Inte haft någon killer i laget – det kommer nu"

Det blev en 10–3-seger för IBF Falun när de spelade bort SSL-nykomlingarna Örebro Innebandy på bortaplan.

Och världens bästa innebandyspelare Alexander Galante Carlström, enligt Innebandymagazinet lista 2016, gjorde hattrick redan i första perioden då han klockrent prickade in bollarna via sina hårda svepningar från högerkanten rakt upp i krysset.

Men trots sitt storspel har Falun haft en tung period då skador har tärt hårt på laget.

Galante Carlström har varit borta hela sex matcher i rad sedan han ramlade i en förrädisk pulkabacke med en snowracer. I vurpan stukade han ena benet åt båda hållen.

– Det har inte varit jättekul för mig på sistone och det var ganska tungt under den här matchen också. Så det känns i vissa delar av spelet och jag är inte fullt frisk än, säger Galante Carlström.

Att han inte var helt hundra märktes knappt alls under matchen mot Örebro. Men han tror att han hade kunnat få in fler mål.

– Jag skulle kunna ha gjort sex eller sju mål i dag och jag känner ju att jag har mer att ge, säger han och fortsätter:

– Olika skador har påverkat oss mycket och vi känt oss lite nere. Sen har vi tränat väldigt hårt under januari och inte riktigt kommit in i de där ytorna vi vill komma in. Vi har spelat för mycket alibispel, gått runtrunt liksom, och det är väl det som varit problemet där vi inte haft någon killer i laget, men det kommer nu.

På två av Galante Carlströms mål i första perioden spelade han ihop sig med lagkapten Rasmus Enström som assisterade och krigade framför kassen. Och han håller med Galante Carlström om att det gått lite trögt, även om Falun toppar SSL-tabellen.

– Vi har varit inne i en tung period innan den här matchen så det var kanske fel läge för Örebro att möta oss. Vi behövde en vinst för vi har vunnit två raka i sudden innan och var lite frustrerade. Men det ska ju vara klasskillnad när vi möter dem. Så enkelt är det, säger Enström.

55 poäng på 23 matcher och härnäst möter Falun nästa bottenlag AIK på hemmaplan på onsdag.