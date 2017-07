Travtipset – inför fredagens Rommetrav

Midnattstravet är kanske Rommetravets största dag publikt sett och en tävlingsdag som även bjuder på en Hel del annat än trav. Spelmässigt handlar det i första hand om V64 och även där bjuds det på en minst sagt blandad kompott, allt från supersprint till lopp över tre varv. Dessutom ett montélopp och ett kallblodslopp över kort distans.

Singelstrecket hamnar just i det nämnda montéloppet (V64-2) där Twin’s Vici Lime har en tillsynes passande uppgift tillsammans med Nathalie Bergström. Duon kommer från seger och Twin’s Vici Lime har hittills vunnit var tredje start den gjort i disciplinen. Det är starka papper.

V64-1Sugarmakesmecrazy har mycket inombords och trots lite tveksam form bör han ses med bra chans. Klöver All Over är snabb ut och skulle han komma åt ledningen räcker han länge på den här korta distansen. Digital Photo är väldigt explosiv av sig och passar bra när det bara handlar om ett varv. Like Lightning har vunnit extremsprinterlopp tidigare och räknas trots ett spår långt ut.

Ranking: 2, 4, 5, 6, 8, 7, 3, 1

V64-2Twin’s Vici Lime har bästa meriterna i den här disciplinen och står dessutom rätt inne på pengarna. The Swede provar monté för första gången men ska räknas tidigt på grundkapaciteten. Opus Mind har tävlat riktigt bra på sistone och är given om man garderar favoriten. Eeyore Bear har kommit tillbaka i år efter ett längre tävlingsuppehåll och har viss platschans från ett bra läge.

Ranking: 7, 4, 3, 2, 6, 1, 9, 10, 8, 5

V64-3Brenne Järven var fin vid seger från ledningen senast. Nu är det passande distans igen och klara han voltstart lika bra är det en vettig chans. Faste Viking vann ett sprinterlopp från ledningen senast på nytt rekord och räknas med chans igen. Stumne Scott jagar första årssegern och skall normalt hävda sig bra i den här omgivningen. Björs Viking har gjort två starter efter ett längre tävlingsuppehåll och läget går inte att klaga på.

Ranking: 2, 7, 8, 1, 6, 12, 5, 10, 11, 3, 4, 9

V64-4Global Unlimited är riktigt på gång för dagen och har en intressant uppgift här. Chianti tävlar jämnt och bra och är en av flera i ett ganska öppet lopp. Inertial har varit överraskande bra i sina starter så här långt och kan duga trots ett svårt utgångsläge. Stallkamraten Heading Reference skall också ses med viss chans om det stämmer på vägen.

Ranking: 5, 6, 8, 7, 3, 2, 11, 10, 9, 4, 1, 12

V64-5Natalie De Vie mötte bland andra Ready Express och Wild Honey senast och sådant motstånd slipper hon dem här gången. Frida Montana var klart godkänd i comebacken senast och bör ha gått framåt ytterligare med det loppet i kroppen. Unica Gio skötte sig bra i debuten i ny regi senast. Bör ha gått framåt ytterligare med loppet och räknas tidigt. Maeve Quaider har gjort två starter i ny regi och är värd att se upp med trots att hon möter äldre hästar.

Ranking: 8, 7, 6, 9, 10, 1, 2, 4, 3, 5, 11

V64-6Urchin höll riktigt bra senast efter ett tungt lopp. Lång distans passar bra och med klaff på loppet blir han svårslagen. Sherwood Bi har hög grundkapacitet och kvalade på bra sätt nyligen. Även om han kan behöva loppet ska han räknas tidigt. Time Machine har fått några lopp i kroppen och är riktigt på gång. Han står tufft till men gillar distansen. Je T’ Aime Ruinart är härdad i V75-konkurrens och fungerar bra på distansen.

Ranking: 7, 8, 15, 13, 12, 14, 9, 10, 1, 5, 6, 11, 3, 2, 4

Systemförslag

V64-1: 2, 4 (5, 6)

V64-2: 7 Twin’s Vici Lime (4, 3)

V64-3: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 (10, 11)

V64-4: 2, 3, 5, 6, 7, 8 (11, 10)

V64-5: 7, 8 (6, 9)

V64-6: 7, 8, 13, 15 (12, 14)

Rader: 576

Kostnad: 576 kr

Övriga lopp

Lopp 1: 3 Superdry Pellini - 1 Orthosie - 5 Sabadill.

Outs: 8 Midnight Victory.

Lopp 8: 9 B.B.S.Janneau - 11 Il Diablo - 3 Call Him A Star.

Outs: 2 Neverendingdream.

Lopp 9: 10 Caesar’s Dream - 13 Hard Times' - 5 Ciggen.

Outs: 2 My Dream Art.

Lopp 10: 2 Ferry Boko - 5 Fantastic Four - 10 Diablo Sisu.

Outs: 11 National Prince.

Lopp 11: 3 Åstas Lotta - 1 Helga Viking - 11 Nygårds Hillevi.

Outs: 10 Väskinge Ruter.

Lopp 12: 5 Fashion Love - 1 Cadillac Carjan - 8 Prins Norrgård.

Outs: 10 Bianca Hornline.