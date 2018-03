”Piraten” skjuter från innern i Olympiatravet

På söndag börjar kampen om platserna i Olympiatravets final, som i år går lördagen den 28 april på Åby.

Populäre Rättviks-hästen On Track Piraten har hunnit bli tio år och är still going strong. En segermaskin som var lite uträknad under hösten och vintern då segrarna inte ramlade in i den takt på V75 som publiken vant sig vid.

Men i guldloppet på Romme i slutet av januari tog Hans R Strömberg hand om tömföringen själv i lopp igen, för första gången på ett och ett halvt år. Och det blev seger direkt med husse i vagnen.

– Jag vill göra det här själv nu. Det blir jag som kör igen på söndag, säger Rättvikstränaren.

Olympiatravets första deltävling går som V75-3 på Piratens andra hemmabana, Romme på Påskdagen (söndag).

En omgång som även utgör finalen av ATG:s vårliga satsning V75 Spring Race med fyra V75-omgångar på fyra dagar – med start på Skärtorsdagen.

Samlade jackpotmiljoner bygger en multijackpot till söndag då en ensam vinnare med sju rätt är garanterad minst 54 miljoner kronor i utdelning.

On Track Piraten har varit ett populärt spikobjekt på V75 förr om åren. Nu har valacken rundat tio år på jorden och Hans R Strömberg kan inte vara lika säker på sin häst längre.

– Vi får vara tacksamma så länge han vill vara med och tävla den här fantastiska hästen. Men ännu så länge ser det bra ut. Han känns oförändrat fin, säger Strömberg.

På frågan var Piraten står formmässigt på en skala ett till tio kommer ett snabbt svar:

– Tjaaa…åtta komma fem!

På söndag blir det fjärde starten för året.

On Track Piraten har varit med i tre raka finaler av Olympiatravet och kretsen runt hästen hoppas så klart på en fjärde.

I senaste starten, den 10 mars i Eskilstuna, tog sig On Track Piraten förbi jättefavoriten Zenit Brick den sista biten. Nu möts de igen.

– Innerspåret är ju aldrig fel och det ska vara en ganska så bra chans tycker jag. Jag hoppas ta ledningen och att det går att köra honom barfota runt om. Av moståndarna har vi mest respekt för Digital Ink som såg jättefin ut senast och Zenit Brick. Nurmos häst har ju haft superform hela vintern, säger Hans R Strömberg.

Så vad säger du om söndagen?

– Vi ser fram emot loppet så klart. Det är en fördel att vi inte behöver åka så långt och han har ju gått bra på Romme också. Vi kommer till Romme med en häst i fin form.

Ni har två ytterligare hästar till start på V75. Hur vill du guida spelarna om dem?

– Rim Perfect (V75-2) har varit fin i två raka och distansen är den rätta för henne. Men hon är lite uppanmäld och det är lite tuffare nu. Spåret är inte heller riktigt bra för henne, då hon inte snabb alls är snabb från början och det lär bli en tappstart. Jag tror att det blir svårt att vinna.

– Qamaro C.D. (V75-6) var fin som trea i trekilometersloppet i fredags. Formen är rätt så god men han är lite entaktad och det krävs att det blir stenhårt tempo för att han ska komma till. Det blir svårt att vinna där också.

– Det är On Track Piraten som är min chans, säger Hans R Strömberg