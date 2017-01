Här är alla Dalahästar i lördagens V75-tävlingar på Romme

V75-1.• Ajlexes Cubano var riktigt bra i sin senaste start då han vann efter en resa i dödens. Han har gått bara lugnt därefter men känns fortsatt lika fin. Spåret kan vara lite lurigt och han har till och någon gång galopperat just från fjärde. Han går med vanlig sulky och klaffar det på vägen så är han med där framme igen. Han går från alla positioner, säger Anders Jonsson.• Navigator Sib behövde loppet senast. Med den genomköraren i kroppen kommer han säkert att gå framåt rejält. Det är faktiskt enklare emot denna gång. Söker man en megaskrälll så kan han vara aktuell i varje fall på en plats, säger Patrik Fernlund.

V75-2.• Osborne Cox kommer eventuellt att denna gång att gå med rycktussar. Det är en stark herre som fortsätter att träna fint. Det saknas dock lopp i kroppen för att man skall vara riktigt nöjd. I nuläget är han den bättre av våra två i loppet, säger Patrik Fernlund.• Aramis Amok har varit riktigt fin i sina senaste starter. Avslutningen på Färjestad var verkligen av bästa märke. Har blivit allt stabilare så jag räknar med att han klarar även andraspåret. Kommer vi bara vettigt på det så tror jag att han kan vara med i striden även i den här omgivningen. Jag har inte bestämt mig om det blir jänkarvagn eller inte, säger Susanne Österberg.• Champion Chip har varit en besvikelse och det känns som att han mer eller mindre springer med handbromsen i. Vann näst senast från ledningen men det är ändå en häst som kan bättre än så. Vi har höga tankar om honom men vi väntar på att det skall lossna fullt. Han kommer troligtvis att nu för första gången att gå med rycktussar, säger Patrik Fernlund.

Blytung Am kommer från Rickard Lindhs stall som under hösten har varit lite formsvaga. Visade dock markant bättring senast då han efter tidig ledning säkert klev undan till seger. Har inget önskeläge denna gång men går framåt formmässigt och har grundkapacitet att räcka långt. En outsider.• Listas Spirit har aldrig varit bättre. Tyvärr har han återigen ett uselt läge och det känns som att han är slagen på förhand. Vi hoppas dock att det löser sig och med klaff ligger en plats bland de tre inom räckhåll, säger Johan Sandström.

V75-3.• Highway Patrolman var riktigt fin seger senast. Efter det har vi haft siktet på det här loppet. Han känns riktigt fin i träningen och när han årsdebuterade i fjol signerade han ett topplopp och spurtade sylvasst till seger från femte par invändigt. Nu har vi ett perfekt läge och drömmen är att vi kan få rygg på ledaren och lucka till slut. Med klaff slutar han i striden, säger Sofia Mattsson.• Bianca Hornline var riktigt bra då hon kunde spurta från en omöjlig position till seger senast. Utan tvekan är formen på topp. Den långa distansen passar henne och läget är bra. Möter bättre hästar än tidigare men klaffar det på vägen kan hon till och med vara en platsfidus, säger Patrik O Sundberg.• Svart Kronos kommer från en snygg seger. Var riktigt bra i en vass avslutning. Han är ingen startraket så vi lär hamna en bit bak men blir det bara tempo på vägen så kommer han att slå många till slut. Han duger i klassen. Vi kör denna gång med ryckhuva istället för fast bomull, säger Bengt-Erik Olsson.

V75-4.• Algot Ålj känns fin och var bra i tisdagens jobb efter 1.35/2140. Han har också visat fin form i sina senaste starter. Har nu ett passande läge och eftersom han kan öppna riktigt bra är siktet spets och sedan släppa till någon av de bättre. Jag hoppas att han skall kunna vara med på en fin placering där framme någonstans, säger Angelica Klockar. • Lesja Kongen är ny hos oss. Vi inledde med att behandla om honom och har efter det kört 1.45 på banan här hemma. Han känns bra men får bedömas på gamla meriter. Han har tidigare mestadels tävlat barfota men tvingas nu som bekant gå med skor vilket knappast är något plus, säger Bengt-Erik Olsson.• Eldvin har det blivit lite långt mellan starterna för och det är klart att det kan påverka hans form. Han har dock jobbat på här hemma och allt verkar så bra som det kan vara. Med klaff så är han en av flera i loppet som kan vara med i striden om en topplacering. Han visade senast att han fungerar även med skor, säger Patrik Fernlund.

V75-5.• Alorac Mathbell har varit fantastiskt bra i varje start och känns kanonbra. Har nu ett innerspår vilket kan ställa till med besvär. Han är ingen startraket och det kan därmed bli positionsbekymmer. Förhoppningen är att han kan hitta ut i fritt spår. Löser det sig är han så bra att han kan vara med och tampas om en topplacering, säger Patrik Fernlund. • Ola Montanahar känts bra hela tiden. Var fin vid seger senast då han efter ett avvaktande lopp rundade till seger. Ändå tror jag att det är positivt med ett fastare underlag. Han har gjort sina bästa lopp bakifrån så jag kommer inte att ge mig in i någon spetsjakt. Det är min bästa chans under dagen och jag hoppas att han kan vara med i striden, säger Nicklas Westerholm. • Baryton håller hygglig form men har dragits med dåliga lägen en period. Han är egentligen bättre än raden men det är återigen ett chansartat läge. Jag måste dock chansa och kö• Önas Igor har gjort idel topplopp inte minst senast då han var tvåa i V75 efter att ha gjort jobbet i ledningen. Har tagit det loppet på bästa sätt. Gick ett jobb på isen under onsdagen och kändes kanonfin. Läget nu är ett minus men han är sylvass från start och kommer säkert att nå en vettig position ändå. Han är en av de som räknas, säger Susanne Björkvall.• Hachiko verkar hålla sin fin form. Han galopperade lite oväntat senast men är normalt sett travsäker. Läget nu är chansartat men han går bra bakifrån och klaffar det bara på vägen är han med i striden. Gör alltid bra lopp på Romme, säger Andreas Peterson.

V75-6.• Islamorada är riktigt formstark för dagen. Var kanske lite blek senast men det visade sig att hon då hade slem i halsen. Är frisk igen och har känts riktigt fin. Jag hoppas att hon kan få ett lopp på rulle och blir det så kan hon duga. Eftersom det är voltstart blir det nu en vanlig sulky, säger Joakim Elfving.• Tide Water verkar klart på väg upp i form och jag var riktigt nöjd med hennes insats senast på Axevalla där hon fullföljde starkt som tvåa. Har något av drömläge denna gång och även om det är tufft emot skall hon streckas, säger Kajsa Frick.

Quand Venez Vous är jämn och stabil. Tjänar sina pengar och är säkert med och tar en bra slant även denna gång. Med lopp i kroppen går hon framåt formmässigt.• Frida Montana var lite sämre senast men har tidigare visat att hon är lite av varannandagshäst. Är i varje fall riktigt fin i jobb igen. Har ett bra läge och vi bör kunna hitta en vettig position. Jag gillar henne och hon har fart att segerstrida, säger Nicklas Westerholm.• Pinyata Gel är bättre än vad resultatraden säger. Satt fast näst senast och såg då riktigt fin ut. Möter bra hästar denna gång men kommer hon vara vettigt på det är hon så rejäl att det i varje fall skall kunna bli en fin penningplacering, säger Gunnar Lassis.• Withma har varit riktigt bra i sina senaste starter och har verkligen visat att formen står i zenit. Läget är intressant och skulle de där framme göra bort sig är hon att räkna med även i den här omgivningen. Jag tycker att hon skall ses som en outsider, säger Patrik Fernlund.

V75-7.• K.A.Online är en hedershäst som gör det bra i stort sett varje gång. Möter tuff konkurrens denna gång men med en smygare skall han kunna ta en fin penningplacering, säger Kjell O Jonsson.• Cosmo Light gör jämna fina lopp. Han vinner inte så ofta men kommer säkert att vara med och tjäna en fin slant igen, säger Patrik Fernlund hos Jörgen Westholm.• Focus Håleryd har verkligen hittat en formtopp. Vi chansade invändigt senast men blev då fast med alla sparade krafter. Tyvärr är läget här iskallt och det blir till att smyga för att om möjligt ta en penningplacering. Inga ändringar är aktuella, säger Joakim Elfving.

Två strykningar har rapporterats in. I den andra avdelningen startar ej nr 12 Winter’s Snowman och o den sjätte nr 1 Sundsholms Fatima.