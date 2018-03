Daladubbel på V64

Svante Johanssons Haveagoodtime serverades en perfekt resa av Oskar Kylin-Blom i ett V64-lopp under torsdagskvällen. Från tillägg hittade Oskar tredje inner som han bytte till rygg ledaren efter halva loppet och efter lucka 300 kvar kämpade hästen sig till en säker seger på 1.18,2/2 660 meter via 1.17,0 sista tusen.

Leif Witasps Charmante Amok var därefter bara bäst i ett fyraåringslopp för ston. Tidigt utvändigt ledaren fick han ta över halvvarvet från mål och hon gick sedan undan via 1.13,9 sista tusen till seger på 1.17,5/2 160 meter.

Senare svarade även Jörgen Westholm-tränade Blue Line D.K. för en mersmakande prestation tillsammans med Oskar J Andersson. Provade hårt för ledningen mot Min Stormvind, men fick ge sig och krypa ned i rygg. Genom sista kurvan fick hon i alla fall chansen och avgjorde hur lätt som helst på 1.18,4/2 140 meter.

Mats Persson