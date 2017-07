Storslam för Borlänge på Kråkhoppet i Svärdsjö

Under Kråkhoppet i Svärdsjö tog Ebba Hagberg tillsammans med Munsboro Coloured I Am segern i Lätt C i kategori C.

Felicia Borg Persson tillsammans med Gleinicmurrin Boy blev segrande D-ponny ekipage.

I Lätt B kom Frida Hagberg tillsammans med Munsboro Coloured I Am på en andraplats i kategori C. Ebby Storm och Jacobs Cloudy nollade Lätt B avdelning B.

I Torsdagens Lätt C tog Frida Hagberg tillsammans med Munsboro Coloured I Am hem segern för kategori C. Ester Staffas tillsammans med Arizona TJ (kategori C) och Absolutely Amazing (kategori D) nollade i avdelning B.

Klass två för dagen var en Lätt B, där tog Meja Åhlberg tillsammans med Devilish Grey Fox hem en andraplats i kategori D.

I Lätt B+ tog Meja Åhlberg tillsammans med Devilish Grey Fox hem en andraplats i kategori D. Ester Staffas tillsammans med Sörkullens Lucifer (kategori C) nollade avdelning B. Filippa Ollen tillsammans med SK Aille (kategori D) nollade avdelning B.

Sista klassen för dagen var en Lätt A.

Där segrade Emmy Bergquist tillsammans med Sylvester Nyberg i kategori C. Ester Staffas tillsammans med Sörkullens Lucifer nollade i avdelning B,

Ebby Storm tillsammans med Nougat PC segrade i kategori D.

Fredagens första klass var en Lätt A med totalfel även där stod Borlänge stadigt i toppen.

I kategori C segrade Felizia Goodholm tillsammans med Prins Charming och Ebby Storm tillsammans med Nougat Pc segrande i kategori D.

Sista ponnyklassen för dagen var en Medelsvår B och Borlänge fortsätter visa framfötterna, även i denna klass segrar Felizia Goodholm tillsammans med Prins Charming i kategori C och Ebby Storm tillsammans med Nougat Pc i kategori D.

Med detta visar Borlänge RS verkligen framfötterna och vilka fantastiskt duktiga ponnyryttare de har.

Ebby Storm segrade alla sina tre starter. Felizia Goodholm segrade sina två starter. Ester Staffas nollade alla sina starter i avdelning B.