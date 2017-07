Resultat: Så är läget för dalalöparna och eliten efter tredje etappen i O-ringen

D21 Elit 1) ToveAlexandersson, Stora Tuna OK, 156.15 (2) 67.27, 2) Anne M Hausken Nordberg,Nydalens SK, 161.04 (1) 67.11, 3) Simone Niggli, OK Tisaren, 171.12 (6) 72.10,5) Emma Johansson, Domnarvets GoIF, 174.14 (3) 70.20, 16) Lisa Risby, OK Kåre, 186.16(8) 73.43

H21 Elit 1) EskilKinneberg, IFK Göteborg, 154.25 (2) 61.07, 2) William Lind, Malungs OKSkogsmårdarna, 155.18 (5) 63.09, 3) Olav Lundanes, Paimion Rasti, 155.46 (1)61.00, 15) Anton Sjökvist, Stora Tuna OK, 167.20 (21) 70.03

D20 Elit 1) LinnéaGolsäter, Eksjö SOK, 118.25 (1) 43.24, 2) Marie Olaussen, Fredrikstad SK,125.03 (4) 49.25, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 135.28 (5) 49.26

H20 Elit 1) AudunHeimdal, Konnerud IL, 131.08 (1) 53.15, 2) Isac von Krusenstierna, OK Kåre,133.20 (3) 55.07, 3) Vegard Gulbrandsen, Asker SK, 136.21 (6) 57.19, 24)Henning Sjökvist, Stora Tuna OK, 151.41 (45) 65.43, 25) Jesper Svensk, StoraTuna OK, 151.50 (28) 63.18

D18 Elit 1)Johanna Källvik Leufven, Åmåls OK, 114.29 (2) 45.06, 2) Victoria HæstadBjørnstad, Fossum IF, 117.31 (8) 49.00, 3) Anine Lome, Hamar OK, 118.35 (12)49.49, 12) Vilma von Krusenstierna, OK Kåre, 127.18 (22) 52.42

H18 Elit 1) EliasJonsson, Nydalens SK, 105.36 (7) 41.06, 2) Kasper Fosser, Heming Orientering,107.27 (2) 38.18, 3) Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, 109.12 (3) 39.26

D10 1) MinnaTuresson, OK Renen, 53.23 (2) 18.07, 2) Helene Scheele, Nydalens SK, 54.32 (18)20.37, 3) Sara Roos, OK Linné, 55.10 (13) 20.19, 20) Hilma Dalin, OK Kåre,65.56 (17) 20.31, 22) Tyra Elgesjö, Domnarvets GoIF, 68.12 (28) 21.50

D11 1) SaraLjungqvist, Lunds OK, 71.44 (4) 24.51, 2) Lina Ås, Lunds OK, 73.18 (12) 26.53,3) Henriette Radzikowski, O-Motion, 74.07 (1) 22.53, 12) Maja Eliasson,Domnarvets GoIF, 83.09 (19) 28.29, 20) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 88.55 (5)25.07, 22) Linnea Junevik, Leksands OK, 89.01 (29) 30.15

D12 1) MoaBirkebaek, Stora Tuna OK, 67.09 (1) 22.35, 2) Emma Zettervall, Karlskrona SOK,68.39 (2) 22.46, 3) Yrsa Röjgård, OK Kolmården, 68.40 (3) 22.48, 6) ElsaBrandt, Domnarvets GoIF, 73.39 (4) 23.12, 8) Elsa Kaipe, OK Kåre, 75.30 (21)27.54, 9) Alva Ersson, IFK Mora OK, 75.50 (10) 25.08, 17) Sofie KarlssonHolmer, IFK Mora OK, 80.20 (17) 26.54, 24) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK, 83.59(22) 27.55

D13 1) EbbaOttosson, Gävle OK, 101.39 (6) 32.33, 2) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF,103.03 (5) 32.23, 3) Hanna Alsiö, IF Hagen, 107.28 (14) 35.46

D14 1) FannyKukonlehto, Kangasala SK, 91.51 (5) 29.28, 2) Klara Åkerman Sjöström, VästeråsSOK, 92.34 (2) 28.14, 3) Alina Niggli, O Jura, 94.58 (7) 30.19, 16) MajaBergqvist, Korsnäs IF OK, 106.10 (14) 32.55, 21) Vendela Söderqvist, OK Kåre,112.17 (21) 34.52

D15 1) HannaLundberg, OK Renen, 109.00 (4) 35.00, 2) Emma Ling, IK Hakarpspojkarna, 112.13(1) 29.51, 3) Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 112.16 (11) 37.06

D16 1) MariaMäättänen, Espoon Suunta, 110.25 (5) 36.20, 2) Alva Sonesson, Falköpings AIKOK, 111.45 (1) 33.55, 3) Tove Pettersson, OK Roxen, 114.49 (4) 36.08, 24)Cecilia Lindgren, OK Kåre, 137.55 (40) 44.04

D18 1) Grace Molloy,Scottish Junior Squad, 134.00 (1) 44.29, 2) Lucy Haines, Scottish Junior Squad,144.28 (6) 48.36, 3) Ellen Klüser, OSV Dresden, 148.48 (10) 50.58

D20 1) VilmaBlennow, Falköpings AIK OK, 136.05 (1) 44.28, 2) Klara Ljunggren, LinköpingsOK, 171.14 (4) 54.20, 3) Erica Edman, Rehns BK, 173.58 (3) 53.52, 11) ElinFältman, Leksands OK, 195.22 (10) 61.19

D21 1) MarteNarum, Nydalens SK, 185.54 (1) 60.33, 2) Jeanette Jönsson Hellstadius,Södertälje-Nykvarn OF, 187.58 (3) 63.54, 3) Moa Enmark, Göteborg-Majorna OK,188.26 (5) 65.02

D35 1) CamillaEngstrand, IFK Göteborg, 142.47 (1) 45.41, 2) Eva Elfving, Domnarvets GoIF,152.45 (2) 47.49, 3) Anette Carlsson, KFUM Örebro OK, 160.55 (5) 55.33, 4) SaraJohansson, Domnarvets GoIF, 170.04 (3) 52.34, 6) Elin Dahlin, Domnarvets GoIF,189.12 (17) 69.58, 12) Sara Helander, Domnarvets GoIF, 202.00 (13) 66.46

D40 1) AudTaksdal, Ganddal IL, 123.40 (2) 40.10, 2) Annika Björk, OK Linné, 125.27 (11)45.08, 3) Linda Nordin, Eksjö SOK, 125.39 (4) 42.05, 4) Therese Bergqvist, KorsnäsIF OK, 127.20 (8) 44.38, 15) Helena Norberg, Stora Tuna OK, 142.20 (24) 51.48

D45 1) GunillaSvärd, IF Thor, 98.03 (2) 32.20, 2) Hanne Sandstad, Freidig, 104.19 (1) 32.15,3) Hanna Palm, IK Hakarpspojkarna, 107.00 (3) 33.32, 13) Lena Karlsson Holmer,IFK Mora OK, 119.45 (16) 39.28, 20) Maria Junevik, Leksands OK, 127.14 (26)41.58

D50 1) KatarinaBorg, Södertälje-Nykvarn OF, 99.10 (1) 33.22, 2) Annika Viilo, TampereenPyrintö, 100.05 (3) 34.04, 3) Carina Svensson, Bredaryds SOK, 103.39 (2) 33.35,6) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, 109.41 (16) 40.01, 7) Anneli Östberg,Stora Tuna OK, 112.50 (13) 39.39, 8) Anette Palm, HJS-Vansbro OK, 113.10 (7)36.00

D55 1) LailaB.Höglund, FK Herkules, 100.05 (1) 33.16, 2) Sara Snogerup Linse, Lunds OK,102.08 (2) 33.45, 3) Kjersti Rønning, Hamar OK, 104.11 (3) 35.33, 12) IngridSvensson, Stora Tuna OK, 134.07 (29) 46.44

D60 1) LenaLarsson, Sala OK, 108.56 (7) 36.56, 2) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 109.31(2) 32.43, 3) Liv Inger Prangerød, Tistedalen Friluftslag, 110.03 (1) 31.16, 4)Jannike Wåhlberg, OK Kåre, 119.20 (3) 34.43

D65 1) Ing-MarieBrander Strand, Göteborg-Majorna OK, 101.04 (1) 33.28, 2) Britt LinneaEriksson, Sala OK, 114.15 (2) 38.35, 3) Britt-Marie Aldén, OK Kolmården, 120.21(13) 49.19, 15) Lisbeth Hörnell, Domnarvets GoIF, 153.31 (14) 50.06

D70 1) SolveigSvahn, Ockelbo OK, 117.58 (5) 41.28, 2) Inga Johansson, Nyköpings OK, 123.10(6) 42.18, 3) Maud Sundén Mossberg, OK Järnbärarna, 124.31 (3) 40.33, 4)Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK, 124.55 (14) 44.54, 5) Maud Nilsson,HJS-Vansbro OK, 126.25 (8) 42.51, 20) Eva Halvarson, OK Kåre, 149.10 (2) 40.12

D75 1) LenaLeandersson, Älvdalens IF OK, 120.10 (3) 40.20, 2) Torid Kvaal, Freidig, 120.11(5) 41.25, 3) Dagny Gustavsson, Sigtuna OK, 122.07 (7) 42.17, 16) SivHasselgrund, Bjursås OK, 165.03 (18) 50.57, 18) Gunborg Westin, Leksands OK,168.37 (10) 46.12

D80 1) EilaPekkarinen, Keravan Urheilijat, 134.34 (2) 39.37, 2) Tirill Liby Seip, OKSkeidi, 154.12 (1) 35.55, 3) Inger E Vamnes, Hamar OK, 159.47 (4) 48.00, 10)Inger Daniels-Öst, Korsnäs IF OK, 279.41 (12) 88.43

D85 1) BerniceAntonsson, FK Friskus-Varberg, 130.13 (1) 39.22, 2) Signe Nyman, Uddevalla IS,146.53 (2) 42.59, 3) Maja-Lisa Bergström, Selånger SOK, 157.12 (3) 62.27

D90

D95

H10 1) AxelThybeck, Lindebygdens OK, 47.14 (1) 15.51, 2) Ludvig Eggöy Markhester,Snättringe SK, 47.32 (7) 17.13, 3) Lavio Müller, OLG Cordoba, 49.38 (3) 15.55

H11 1) KarlAderstedt Althoff, Kungälvs OK, 62.37 (2) 20.23, 2) Marcus Lamm, Frölunda OL,62.49 (3) 21.21, 3) Max Österberg, Gustavsbergs OK, 63.51 (1) 19.42

H12 1) IsakEskilsson, IK Hakarpspojkarna, 56.18 (1) 19.06, 2) Olle Ringi, OK Kåre, 63.27(4) 22.04, 3) Simon Corneliusson, OK Löftan, 66.22 (3) 21.36, 9) WilleSöderqvist, OK Kåre, 71.26 (11) 24.18, 21) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK,79.18 (34) 28.30, 22) Olle Dalin, OK Kåre, 79.44 (48) 32.15

H13 1) MarcusStenebo, Attunda OK, 88.39 (8) 30.10, 2) Jakub Milan, KOS Tesla BRNO, 92.33 (3)28.41, 3) Linus Vernström, Ronneby OK, 92.53 (4) 29.06

H14 1) MattiasÖstberg, Stora Tuna OK, 82.40 (8) 29.27, 2) Johan Mårtensson, OK Skogsstjärnan,83.23 (11) 30.18, 3) Viktor Gunnarsson, IK Hakarpspojkarna, 83.42 (3) 27.45

H15 1) FredrikGlännefors, Söders-Tyresö, 101.18 (1) 31.43, 2) David Borg, Södertälje-NykvarnOF, 103.04 (2) 32.39, 3) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.47 (4) 34.14, 5)Jonas Carlsson, Stora Tuna OK, 112.15 (14) 38.55, 18) Henry Svens,Västerbergslagens OL, 128.35 (13) 38.53, 19) Henrik Petrisi, VästerbergslagensOL, 129.51 (46) 44.58

H16 1) ViktorSvensk, Stora Tuna OK, 94.06 (4) 34.17, 2) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK,100.08 (6) 34.23, 3) Simon Frisk, Gustavsbergs OK, 106.04 (8) 34.42

H18 1) OlleHedman, IF Hagen, 125.56 (14) 43.52, 2) Eskil Frøisland, Vang OL, 126.17 (27)46.23, 3) Lukas Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 126.50 (7) 42.54

H20 1) OleHennseler, MTV Seesen, 145.00 (1) 48.59, 2) Trygve Heggedal, Kongsberg OL,152.12 (11) 56.59, 3) Adrian Stokdal Opheim, Freidig, 153.42 (3) 51.37, 10)Lukas Deininger, IFK Mora OK, 163.37 (12) 57.01

H21-1 1) Ari-PekkaLassila, Koovee, 182.35 (1) 65.02, 2) Joakim Andén, Södertälje-Nykvarn OF,184.44 (3) 69.07, 3) Erik Berzell, Järla Orientering, 189.50 (7) 71.42

H21-2 1) SindreDeisz, Ntnui, 183.03 (5) 66.06, 2) Simon Lundin, Finspångs SOK, 187.34 (3)64.08, 3) Adam Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 187.38 (2) 63.23, 7) FredrikMattsson, OK Kåre, 195.57 (9) 69.03, 9) Emil Åberg, OK Kåre, 199.04 (8) 68.20,16) Erik Sundberg, Stora Tuna OK, 214.14 (18) 76.58, 20) Jonas BäckströmArlestedt, Malungs OK Skogsmårdarna, 222.08 (29) 79.47, 23) Mattias Mårts,Stora Tuna OK, 224.54 (37) 84.07

H35 1) PeterÖberg, OK Hällen, 137.57 (1) 51.19, 2) Börje Pauler, Skogslöparna, 146.23 (2)53.05, 3) Hans Olof Amblie, IFK Lidingö SOK, 152.20 (3) 57.04, 22) LarsNordqvist, Västerbergslagens OL, 209.37 (18) 72.35

H40 1) TommyAndersson, Vänersborgs SK, 138.33 (1) 47.34, 2) Vyacheslav Mukhidinov, VareggFleridrett, 139.51 (9) 50.30, 3) Matthias Niggli, OK Tisaren, 139.58 (10) 50.38

H45 1) ToreSandvik, Halden SK, 125.58 (10) 44.57, 2) Mats Röjgård, OK Kolmården, 127.17(1) 42.46, 3) Tomas Hallmén, OK Tisaren, 131.15 (7) 44.22, 5) Håkan Eriksson,Malungs OK Skogsmårdarna, 131.53 (4) 43.39

H50-1 1) JohanIvarsson, Freidig, 110.05 (1) 36.36, 2) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 111.44(2) 37.32, 3) Bjørn Haavengen, Kongsberg OL, 115.16 (3) 38.11, 19) JohanHallgren, Bjursås OK, 137.23 (19) 45.10

H50-2 1) ThomasAsp, IFK Göteborg, 109.38 (1) 36.30, 2) Joakim Ingelsson, OK Hammaren, 110.40(2) 37.22, 3) Per Mårtensson, OK Ravinen, 118.37 (5) 40.01, 20) Lars Johansson,Karlsbyhedens OK, 137.34 (27) 47.34

H55 1) MichaelWehlin, Södertälje-Nykvarn OF, 105.41 (2) 34.51, 2) Lasse Jansson, Gävle OK,107.45 (1) 34.37, 3) Per Backlund, OK Södertörn, 111.29 (3) 35.30, 13) Peo Svensk,Stora Tuna OK, 123.54 (15) 40.44, 15) Per Melen, OK Kåre, 125.40 (17) 41.06

H60 1) SigurdDæhli, Løten O-Lag, 107.41 (1) 36.14, 2) Stefan Carlsson, Alfta-Ösa OK, 111.17(2) 36.23, 3) Håkan Lindberg, OK Vilse 87, 115.43 (4) 37.56, 11) Jan-Olof Björklund,Bjursås OK, 127.13 (15) 43.56, 15) Hans-Erik Lang, Västerbergslagens OL, 133.01(11) 43.05

H65 1) Lars-ÅkeWall, OK Tisaren, 113.47 (5) 38.28, 2) Svein Jacobsen, IL Tyrving, 116.01 (1)35.58, 3) Bjørn Grinde, OSI Orientering, 117.59 (7) 39.05, 5) Anders Malmberg,Kvarnsvedens GOIF OK, 119.33 (2) 36.32

H70 1) ChristerSandh, OK Roxen, 108.54 (9) 43.59, 2) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 111.58(1) 38.47, 3) Leif Sandgren, Frosta OK, 117.08 (2) 41.24, 6) Ingvar Svensson,Bjursås OK, 126.15 (13) 44.50, 7) Claes Nideborn, Stora Tuna OK, 127.32 (26)50.32, 9) Håkan Rystedt, Stora Tuna OK, 128.46 (15) 45.45, 12) Bertil Höök,Västerbergslagens OL, 130.15 (16) 45.49

H75 1) AndersTaraldrud, Indre Østfold OK, 101.11 (2) 32.58, 2) Gunnar Österbö, Freidig, 106.37(1) 31.21, 3) Göran Andersson, Stigmännen Karlshamns OK, 108.55 (10) 42.03

H80 1) RuneCarlsson, Sundbybergs IK, 107.38 (3) 34.56, 2) Göran Olofsson, Fjärås AIK,111.09 (6) 37.41, 3) Sivert Axelsson, Kalmar OK, 111.42 (1) 32.36, 4) FolkeNyström, Västerbergslagens OL, 118.09 (5) 36.11, 11) Janne Månsson, LeksandsOK, 141.15 (12) 45.05

H85 1) PaulForseth, Ol Trollelg, 134.42 (9) 54.20, 2) Ove Kilborn, Uddevalla IS, 135.41(1) 40.31, 3) Alf Lundkvist, OK Tor, 136.16 (13) 61.22, 6) Bo Sandberg, IK JarlRättvik, 146.10 (3) 48.22

H90 1) CurthSvensson, Skåneslättens OL, 208.11 (1) 38.21

H95