Mor och dotter knep brons i SM-stafetten

Tove Alexandersson, som tävlar för Alfta-Ösa, i skidorientering, vann medeldistansen med god marginal, 4.15 före IFK Moras Magdalena Olsson som i sin tur var 21 sekunder före Säterbygdens Frida Sandberg.

I herrklassen gick guldet till Falubon Erik Rost, också tävlandes för Alfta-Ösa. Tvåan Martin Hammarberg, Sundsvall, distanserades med 20 sekunder.

Alfta-Ösa segrade sedan på båda dam- och herrsidan även i stafetten.

Erik Rost och Joel Sjölander fixade guldet i herrklassen medan Tove Alexandersson och Bente Rost segrade i damklassen. Trea här var mor och dotter Sandberg, Carina och Frida, Säterbygdens OK.

Resultat, SM medeldistans, masstart:

Herrar: 1) Erik Rost, Alfta-Ösa, 52.29, 2) Martin Hammarberg, Sundsvall, +0.20, 3) Erik Blomgren, Umeå, +1.05, 4) Peter Arnesson, Bottnaryd, +1.24, 5) Markus Lundholm, Renen, +2.23.

Damer: 1) Tove Alexandersson, Alfta-Ösa, 51.34, 2) Magdalena Olsson, Mora, +4.15, 3) Frida Sandberg, Säterbygden, 4.36, 4) Evelina Wickbom, I19, +7.20, 5) Emma Bergström, Vargen, +11.42.

H20: 1) Robin Salén, I19, 45.59, 2) Edvin Nordström, Täby, +0.14, 3) Simon Eriksson, Umeå, +2.11.

D20: 1) Sofia Westin, I19, 50.57, 2) Elin Lundgren, do, +10.09, 3) Hanna Hugosson, Sundsvall, +10.31.

H18: 1) Jonatan Ståhl, Sundbyberg, 50.58, 2) Gabriel Larsson, Gammelstad, +1.15, 3) Seth Borglund, Härnösand, +5.24.

D18: 1) Tilde Engberg, Härnösand, 64.21, 2) Elin Edström, do, +3.10, 3) Emelie Brudin, Mora, +8.07.

Stafett:

Damer:1) Alfta-Ösa OK 1 (Bente Rost, Tove Alexandersson), 1.17.08, 2) I 19 IF 1 (Andrea Wickbom, Evelina Wickbom), 1.19.19, 3) Säterbygdens OK 1 (Frida Sandberg, Carina Sandberg), 1.33.34.Herrar1) Alfta-Ösa OK 1 (Joel Sjölander, Erik Rost), 1.13.19, 2) Umeå OK 1 (Christian Spoerry, Erik Blomgren), 1.14.34, 3) IFK Mora OK 1 (Klaus Csúcs, Linus Rapp), 1.17.28.