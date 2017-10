Samuelssons hus i USA stod i lågor när de var i Leksand: "Fick kasta oss på flyget"

1985 lämnade Kjell Samuelsson Leksands IF och flyttade till USA för att slå sig in i NHL, hann därefter med att vinna en Stanley Cup under 14 säsonger och blev sedan kvar. För ungefär tio år sedan var familjen med om en dramatisk händelse, när deras hus i USA brann ned samtidigt som de var i Leksand. – Vicki och jag fick kasta oss på flyget och ta oss till USA, säger Kjell Samuelsson till Sportexpressen.