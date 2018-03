Dalarna under egen flagg igen i Stålbucklan: "Känns lite starkare"

För första gången sedan 2014 har Dalarna ett eget lag i Stålbucklan, som inleds på torsdagen och i år avgörs i Medelpad.

Nästan eget, i alla fall.

– Vi har lånat in en målvakt från Södermanland eftersom vi bara har en målvakt i distriktet i det åldersspannet, berättar tränaren Patrik Persson.

Men att Dalarna kan spela under egen flagg är i alla fall ett gott tecken för tjejishockeyn i distriktet. Flera av tjejerna, som är födda 2002 till 2004, spelar i pojklag i sina klubbar och några spelar damishockey i division ett, där Leksands andralag och Vansbro håller till.

– Absolut, till antalet ser det ju bra ut. Det gjorde det förra året också, men då var det Örebro som hade problem att få ihop ett lag och då lät vi dem köra ihop med oss. Något år tidigare var det tvärtom, då var det vi som hade svårt.

– Det ser bra ut i de här årgångarna. Sen tror jag att det är lite tunnare i de årgångar som kommer, så överlag kan det bli bättre.

Patrik Persson tycker också att kvaliteten på laget ser bra ut. Efter att ha gått till kvartsfinal två år i rad, missade Dalarna/Örebro slutspelet i fjol och fick spela placeringsmatcher i stället. Då slutade laget på tionde plats.

– Jag tycker nog att det ser bra ut om vi jämför med förra året. Vi känns lite starkare och bredare. Sen är det svårt att vet var de andra står. Men målsättningen är väl att gå till A-slutspel i år, säger Patrik Persson.

I nyhet i år är det tre grupper med sex lag, vilket innebär fem gruppspelsmatcher innan turneringen fortsätter med slutspel för de åtta främsta lagen och placeringsmatcher för de övriga.

På onsdagen presenterade Dalarnas ishockeyförbund vilka som ska leda laget på isen. Malungstjejen Evelina Lycke, Vansbro AIK är lagets lagkapten och assisterade kaptener är Björbofostrade Molly Eljas, Vansbro AIK, och Johanna Eldebäck, Falu IF.

Totalt är spelare från tio olika klubbar (inklusive sörmländska Södertälje SK) med i dalalaget.

Läs också: Tre Skogsbotjejer platsar i Dalarnas distriktslag när Stålbucklan avgörs

Läs också: Hockeyns dag – i hopp om att intresset ska växa: "Vi har tappat många utövare"

Läs också: Duon klart med nytt kontrakt för LIF dam: "De betyder mycket för laget"

Här är hela laget

Målvakter: Emmy Nordström-Åmark, född 2004, Avesta BK, Louise Hård, 2003, Södertälje SK (inlånad från Södermanland).

Backar: Alva Nyström, 2003, Avesta BK, Evelina Lycke, 2002, Vansbro AIK, Mathilda Danielsson, 2003, Mora IK, Molly Eljas, 2003, Vansbro AIK, Ida Karlsson, 2004, Vansbro AIK, Tuva Kandell, 2004, Leksands IF.

Forwards/centrar: Emilia Brus, 2003, Säters IF, Jennifer Johansson, 2002, Leksands IF, Johanna Eldebäck, 2002, Falu IF, Olivia Siik, 2003, Vansbro AIK, Ella Skogqvist, 2004, Borlänge HF, Linn Slottgård, 2004, Mora IK, Maja Höglund, 2003, Leksands IF, Emma Olsson, 2002, Vansbro AIK, Madelen Brandt, 2003, IFK Ore, Nicole Hall, 2004, Borlänge HF, Elsa Andersson, 2003, Vansbro AIK.

Matcher i gruppspelet, grupp C:

Tor 29/3, 17.15: Dalarna–Uppland.

Fre 30/3, 12.30: Dalarna–Norrbotten.

Fre 30/3, 16.45: Göteborg–Dalarna.

Lör 31/3, 09.00: Dalarna–Ångermanland.

Lör 31/3, 15.00: Gästrikland/Hälsingland–Dalarna.

De två bästa lagen i gruppen, samt två av tre treor, går vidare till kvartsfinal.