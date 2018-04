Två debutanter i truppen när Sverige vill spela ihop laget inför innebandy-VM

SM-slutspelet är mitt uppe i sina semifinaler där lagen jagar en plats i finalen i Globen 21 april.

En knapp vecka efter SM-finalen är det dags för nästa del av Euro Floorball Tour, som den här gången spelas i Brno i Tjeckien.

I truppen som förbundskaptenen Mikael Hill tagit ut finns flera spelare från semifinallagen.

Med i truppen finns också debutanterna Oskar Hovlund och Kim Ganevik. Hovlund hör till vardags hemma i Linköping medan Ganevik spelar i Mullsjö. Den senare var nära debut i landslaget redan 2016 men tvingades då tacka nej på grund av skada.

– Det är en trupp som doftar VM. Vi har bara sex matcher kvar före VM-premiären, så de är självklart viktiga. Vi ska känna att vi har ett spel som håller, det är oerhört viktigt. Vi har tittat mycket på hur det har sett ut under våren för spelarna, men kanske framför allt under slutspelet. De uttagna spelarna spelar eller har spelat slutspel, och en har spelat play off till SSL, säger förbundskaptenen Mikael Hill i ett pressmeddelande.

Målvakter:Viktor Klintsten, Storvreta IBK

Johan Rehn, IBF Falun

Utespelare:

Jonas Adriansson, IBF Falun

Rasmus Enström, IBF Falun

Gustav Fritzell, Linköping IBK

Alexander Galante-Carlström, IBF Falun

Kim Ganevik, Mullsjö AIS

Tobias Gustafsson, Storvreta IBK

Kasper Hedlund, Mullsjö AIS

Oskar Hovlund, Linköping IBK

Emil Johansson, IBF Falun

Markus Jonsson, Växjö IBK

Johannes Larsson, IBF Falun

Robin Nilsberth, Storvreta IBK

Kim Nilsson, FBC Kalmarsund

Sebastian Palmqvist, Mullsjö AIS

Alexander Rudd, Storvreta IBK

Johan Samuelsson, Tigers Lagnau

Mattias Samuelsson, Storvreta IBK

Albin Sjögren, Storvreta IBK

Rasmus Sundstedt, HC Rychenberg

Jonas Svahn, IBK Dalen