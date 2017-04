Här är vår storsatsning på livesänd fotboll – visar tio matcher bara under våren: "Otroligt spännande"

Mittmedia Sport, där DT, Dalademokraten och Avesta Tidning ingår, satsar rejält på att livesända fotbollsmatcher den här säsongen.

Bara under våren kan du som pluskund se tio matcher på vår sajt.

– Vi vet att livesänd sport är något som uppskattas av många av våra läsare. Därför känns det fantastiskt kul att kunna erbjuda våra kunder de här unika sändningarna, säger Mittmedias fotbollsredaktör i Dalarna, Kristian Bågefeldt.

I Dalarna ingår division 1 norra Svealand i satsningen, vilket innebär att vi kommer att leverera direktsända matcher från de klassiska lagen Gustafs GoIF och Ornäs BK.

Vi kör igång nästa vecka, då serien startar, och först ut att sändas på våra sajter blir Gustafs bortamatch mot Gideonsberg den 14 april.

Därefter väntar Ornäs bortamöte mot Huge den 22 april.

– Det här är två klassiska lag, som blir mycket intressanta att följa under säsongen. Ornäs BK har ett förflutet som Dalarnas flaggskepp inom fotbollen på damsidan och Gustafs slogs i många år med Kvarnsveden om vilket lag som var det ledande i distriktet.

– Det blir rafflande att följa lagen i kampen om vem som ska ta klivet upp mot eliten igen, och positionera sig som distriktets näst bästa lag på damsidan, efter Kvarnsveden i Damallsvenskan. Att vi kan erbjuda våra kunder att ta del av den kampen, via våra livesända matcher, känns otroligt spännande, säger Kristian Bågefeldt.

Pågår satsningen bara under våren?

– Nej, vi kommer självklart att sända matcher även i höst. Men vi avvaktar med att släppa detaljerna runt dem, beroende på hur det ser ut i de olika serierna när det ska till att avgöras.

Totalt visar Mittmedias olika sajter 87 matcher under våren. En sällan skådad storsatsning för våra lokaltidningar.

– Det visar på vår stora styrka. Vi är en väldigt stor sportorganisation, vilket ger oss möjligheten att samarbeta och leverera den här typen av unika satsningar. Det är något vi är väldigt stolta över, säger Kristian Bågefeldt.

Vårens livesända matcher

Division I Norra Svealand

14/4: Gideonsberg–Gustafs 13.00

22/4: Huge–Ornäs 16.00

7/5: Selånger–Gustafs 13.00

13/5: Gustafs–Huge 14.00

27/5: Ornäs–Ljusdal 14.00

3/6: Bele–Gustafs 14.00

17/6: Ljusdal–Gustafs 15.00

22/6: Gustafs–Ornäs 19.00

1/7: Enköping–Gustafs 14.00

1/7: Ornäs–Huge 13.00

Så blir du Plus-kund: Plus är en märkning för bra, oberoende och faktagranskad journalistik. Med våra olika nyhetspaket Komplett, Helg, Digital och Plus bestämmer du själv hur du vill ta del av dina lokala nyheter.

► Är du prenumerant? Då har du fri tillgång till Plus! För att ta del av våra plusmärkta artiklar loggar du enkelt in direkt på artikeln du vill läsa eller klickar på "Logga in" uppe i menyn på vår sajt.Klicka på "Logga in" längst upp till höger i menyn på www.dt.se och följ instruktionerna. Surfar du i mobilen är det enkelt att ladda ner vår app, där du kan ta del av allt plusmärkt material. ► Här kan du ladda hem DT:s iPhone-app. ► Här kan du ladda hem DT:s Android-App.

Hur gör du då om du är nyfiken på en plusmärkt artikel? Då ska du utan tvekan prova vårt nyhetspaket Plus i en månad för endast 1 krona. Då får du tillgång till allt som är plusmärkt på vår sajt och appen. Du får också nyhetsbrevet plus, där de bästa artiklarna samlas och skickas ut till dig. Köp Plus för endast 1 kr Vill du redan nu ta del av allt plusmärkt innehåll på vår sajt och via vår nyhetsapp, teckna vårt nyhetspaket Plus för endast 1 kr första månaden.

► Prova vårt nyhetspaket Plus, första månaden för endast 1 kr. Köp nu>