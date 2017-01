Rissveds utökar tävlingskalendern – ställer upp i tuff tävling i Afrika: "Mitt enda mål är att komma i mål levande"

I slutet på mars deltar Jenny Rissveds i klassiska Absa Cape Epic. Tävlingen avgörs i Sydafrika och består av åtta etapper som totalt sträcker sig över 691 kilometer.

"Det är en tuff tävling, som är oförutsägbar där många överraskningar kan hända. Den är svårare att förbereda sig för än andra tävlingar", säger Rissveds till tävlingens webbplats.

“It’s tough – untamed and unpredictable, with a lot of surprises to be handled. It’s more difficult to prepare for it than for a cross country race.”

Tävlingen cyklas i par och Rissveds ställer upp i den mixade klassen tillsammans med Thomas Frischknecht, till vardags manager i hennes team Scott-sram.

Det blir första gången som Rissveds ställer upp i en tävling som körs i flera etapper.

"Jag har ingen erfarenhet av etapptävlingar och har ingen aning om hur jag ska klara att ta mig igenom tävligen. Jag har inga förväntningar överhuvudtaget. Mitt enda mål är att komma i mål levande och få en erfarenhet inför framtiden", säger hon till sajten.