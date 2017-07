Dalacyklist tog topp tio-placering i världscupen

En av dem som det gick lite extra bra för under dagen var Ida Jansson, som tävlar för Falu CK. Under dagen placerade hon sig på en nionde plats, vilket är hennes bästa placering under U23 i världscupen.

Ida Jansson har efter dagens tävlingar en 11:e plats med 74 poäng i den totala världscupen för U23.

Tidigare i år har Jansson som bäst kommit på en förstplacering, men då inom kategorin Women Elite.

Läs också: Ida Jansson tolva i VC-premiären

På herrsidan gjorde Borlänges Joel Burman världscupdebut, och slutade på en 72:a plats bland 78 cyklister.

Linn Gustafzzon, som tävlar för Team Ormsalva, ska enligt resultatlistorna inte ha avslutat loppet.