Millions fem punkter inför Sveriges VM-semifinal mot Kazakstan: "Då är väldigt mycket vunnet"

► Ha respekt för historien

Sverige ska förstås bara slå Kazakstan i en VM-semifinal – något annat finns inte. Ändå ska vi komma ihåg att bollen är rund, att det ska spelas om det och alla de där klyschorna som är så jobbigt bekanta. För Kazakstan har faktiskt skakat Sverige rejält i relativ närtid. Minns bara VM-semifinalen i Almaty 2012. Då kvitterade Sverige på hörna i slutsekunderna efter att Kazakstan fått ett regelrätt mål bortdömt strax innan. Sverige vann sedan efter straffläggning och tog sedermera hem hela turneringen. Det har gått några år sedan dess, och de yttre förutsättningarna i Almaty var usla den där gången, men med vetskapen att Kazakstans lag till största del består av spelare från ryska ligan så ska Sverige i alla fall inte bara ställa ut skridskorna.

► Svenne Olssons domarutspel

Förbundskaptenen gästade Bandypuls dagliga VM-magasin Studio Chabarovsk under fredagen. I programmet gick han självmant in på domarfrågan inför mötet med Kazakstan. Svenne Olsson levererade en tydlig antydan om att bedömningen från de ryska domarteamen ibland kan vara uppseendeväckande när det drar ihop sig till avgörande matcher. "Utspelet" påminde lite om den typ av mind games som så ofta utspelar sig inför stormöten i Premier League-fotbollen. Men så här är det: Ingen domarinsats i världen ska kunna skaka Sverige mot Kazakstan. Om Svenne Olssons gäng har fullt fokus på det som går att påverka så finns ingen risk för ett nytt Uljanovskfiasko. Då spelar det ingen roll om domarteamet är från Ryssland, Finland eller Ankeborg.

► Beskeden vi vill ha – och behöver

Sverige dängde som bekant Ryssland med 6–3 i gruppspelet, trots skador på tunga spelare. Oerhört imponerande, men egentligen helt irrelevant i dag. Ska Sverige besegra Ryssland i en förväntad VM-final behöver lirare som Erik Pettersson, Christoffer Edlund och Per Hellmyrs prestera nära maxnivån. Skador har stört spelarna under mästerskapet, och med de ljumskkänningar som har oroat så skulle det ju smaka fint om de två anfallsstjärnorna kunde kliva in, köra max och leverera redan mot Kazakstan. Svenne Olsson bekräftade i Studio Chabarovsk att samtliga tre kommer att spela i semifinalen.

► Issaliev – Kazakstans anfallshot

Det finns ett namn i Kazakstan som Sverige behöver hålla lite extra koll på: Lagkaptenen och anfallsstjärnan Rauan Issaliev, som till vardags spelar i Sibselmash. En häftig spelare med tekniken och farten som adelsmärken. Erik Säfström varnade för Rauan Issaliev efter Sveriges storseger mot Ungern, och ges han ytor i fel lägen så blir det farligt. Om Andreas Westh och gänget lyckas plocka bort honom är väldigt mycket vunnet för svensk del.

► Vem står – och vem vilas?

Undertecknad trodde att Anders Svensson skulle bli Sveriges nummer ett i VM efter att ha fått förtroendet i premiären mot Finland. Nu är läget ett annat. Patrik Hedberg har stått de senaste tre matcherna, varav två pinsamma spektakel mot Norge och Ungern, och var riktigt vass mot Ryssland. Känslan är att Hammarbykeepern nu är ett litet steg före "Sverre" i målvaktskampen.

Nu när Erik Pettersson, Christoffer Edlund och Per Hellmyrs väntas vara tillbaka innebär det också att en utespelare – utöver reserven Stefan Edberg – måste vilas. Linus Pettersson är försvarsavbytaren som sattes på sidan i VM-finalen förra året, och risken är att SAIK-profilen får stå ut med det även i år.

