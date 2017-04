Unga holkbyggare siktar på SM

Naturskyddsföreningen är arrangören bakom SM i Fågelholk och i år har man fått in nära 400 bidrag som skickat in från skolor över hela landet. In årets tävlingen har man uppmanat de unga holkbyggarna att prioritera fantasin och rolig design.

Och det är precis vad Alexander Höglund och Alfred Andersson gjort. De bägge går i klass 7 b vid Gylle skola och att de nu tagit sig vidare till SM-finalen är delvis träslöjdsläraren Angelika Hedéns förtjänst.

– Jag är själv väldigt miljöintresserad och kände till tävlingen sedan tidigare. Jag tyckte att lite fågelholksbyggande kunde passa bra på slöjdlektionerna och kanske motivera såväl elevernas djur- och naturintresse som slöjdande, berättar hon.

Samtliga sjundeklassare vid Gylle skola har under läsåret skissat och filat på olika holkvarianter och sedan valdes det man tyckte var det bästa bidraget ut och skickades in till en juryn för bedömning.

Alexanders och Alfreds bidrag går under namnet "Stubben" och det av uppenbara orsaker.

– Holken ser ut som en stubbe och det passar ju bra eftersom fåglar kan bo både i träd och stubbar, förklarar de händiga grabbarna.

Precis som deras slöjdlärare hoppades och trodde har fågelholksuppgiften också ger de bägge lite extra motivation.

– Det har varit väldigt kul att hålla på med det här och lite mer intresserad av naturen har vi nog också blivit, menar Alfred.

Alexander å sin sida har redan nya holkplaner klara.

– Jag ska göra en till och sätta ut någonstans vid vår sommarstuga, säger han.

Deras fågelholk "Stubben" befinner sig för tillfället i Stockholm där den tillsammans med de övriga nio finalholkar ska visas upp vid den stora trädgårdsmässan "Nordiska trädgårdar". Sedan är det upp till såväl mässbesökarna som svenska folket i stort att rösta fram vinnaren av SM i Fågelholk 2017.

Vinnarna presenteras sedan på mässans avslutningsdag den 9 april. Vill du rösta i tävlingen kan du göra det på http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/sm-i-fagelholk-2017-rosta-pa-din-favorit

Den klass som tillverkat den vinnande SM-holken får förutom ett diplom också en speciell naturupplevelse i pris.

– Så nu har vi pressen på oss att "Stubben" vinner, skrattar de bägge unga holkbyggarna.