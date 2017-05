Sören firar 45 år med bingon

Drive-in-bingon vid Rommetravet startade 1973 som ett led i att dra in pengar till dåvarande ishockeyklubben IK Rommehed som då var på väg uppåt i seriesystemet. Numera är den föreningen ute ur bilden och i stället är det Borlänge Hockeyförening, BHF, som varje onsdag under sommaren hyr in sig på Rommetravet och bjuder dalfolket på bingofest.

Fast alldeles självklart att det skulle spelas bingo på travbanan var det inte från början.

– Visst fanns det då på 70-talet en del motståndare till att släppa in andra aktiviteter på Rommetravet, men till sist lyckades jag övertyga styrelsen om att det fanns fördelar med att bredda aktivitetsutbudet och numera är det ju självklart att vi ska vara här, förklarar Sören Hortlund som förutom sitt engagemang inom BHF till vardags arbetar vid just Rommetravet.

– Ja, det är lite dubbla roller för mig. Jag är både hyresvärd och hyresgäst kan man säga, skrattar han.

– Men Rommetravet är samtidigt en perfekt arena för detta. Här finns alla ytor och faciliteter som behövs så det är bara att tuta och köra.

Sedan starten 1973 är det heller inte många "tutbingokvällar" som Sören Hortlund missat.

– Nej, kan det vara några enstaka möjligen. Jag har sett hur det hela har förändrats från att från början ha varit lite av en bybingo med mest äldre deltagare till att numera vara en populär angelägenhet för i princip alla åldrar.

En förklaringen till den positiva utvecklingen har varit Bingolotto.

– När Bingolotto och Loket var i farten som mest i början på 90-talet så märkte vi förvisso av konkurrensen, men på sikt har det istället skapat en helt ny generation av bingospelare och publiken består numera av alla åldersgrupper, kanske t o m med betong på de yngre och medelålders.

Under sommarens bingokvällar kommer Sören och BHF totalt att spela ut 677 000 kronor, varav 45 000 under premiärkvällen.

– Eftersom vi firar 45-årsjubileum passade ju den summan bra. Vinsterna är också kontanter och det är något folk uppskattar. 500 kronor ligger vår lägsta vinster på så det är ett billigt nöje med en ganska god vinstchans.

Inför onsdagens premiär håller Sören Hortlund så klart tummarna för mycket folk och bra väder.

– I och för sig är vi inte särskilt väderkänsliga då vi snabbt kan flytta allt inomhus. Men folk vill såklart sitta i bilarna eller ute i solen med picknickkorgen packa och vänta på att vinstnumren ska ramla in, avslutar Sören Hortlund och hälsar alla bingosugna välkomna till Rommetravet.