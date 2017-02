Ordförandebyte hos SPF Falun

Mötet inleddes med sång av föreningens kör, ledd av Margareta Åberg och med Mats Åberg vid pianot. Visornas inspirerande ledmotiv var kärleken och hyllningen till livet, från "Love me tender" till "En gång i min ungdom".

Gunnar Trued informerade om trygghetsboendegruppens arbete. Den nybildade gruppen avser att driva frågor om boende för äldre och påverka kommun och byggföretag. Ann-Britt utlyste en tyst stund för att minnas bortgångna medlemmar. Bo Wickberg ledde sedan årsmötesförhandlingarna med Karin Malmgren som sekreterare.

Medlemsantalet har ökat med 2,2 procent under året. Resorna har varit många. Det kommunala pensionärsrådet har fått mer inflytande och ligger nu direkt under kommunstyrelsen. Samtliga kommittéer har arbetat framgångsrikt och har fått nya arbetsbeskrivningar. Ny webbplattform för hemsidan och nytt medlemsregister är under inkörning.

Föreningens medlemsavgifter betalas nu centralt och årsavgiften kommer att sänkas något. Alla dokument till årsmötet finns utlagda på föreningens nya hemsida. Resultat- och balansräkning för 2016, verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes av årsmötet. Föreningens ekonomi är god. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Till föreningens ordförande för ett år valdes Herbert Carlén. Styrelseledamöter, revisorer och sammankallande i kommittéerna valdes. Ny i styrelsen blev Gunilla Barkar. I övrigt består styrelsen av Bertil Eek (vice ordförande), Bo Bävertoft (sekreterare), Holger Freij (kassör), Gun Eriksson och Birgitta Wallman. Bertil Eek avtackade sju avgående funktionärer med varma ord och blommor.

Herbert Carlén har varit aktiv inom både fackförening och samfällighetsförening. I dag är han pensionär efter ett liv som yrkesmilitär, ett yrke som tagit honom runt i världen. Han har varit stationerad i Indien, Pakistan, Nicaragua, Irak, Korea. Den militära karriären avslutades med fem år vid Försvarshögskolan i Oslo.

Herbert menar att vissa frågor är viktiga för en intresseorganisation som SPF Seniorerna att driva.

– Kommunala transporter är en viktig fråga. Varför drogs Mjuka linjen in till exempel? Pensionärspris på bussen borde vara en självklarhet, säger han.

Avgående ordföranden Ann-Britt tackade för förtroendet och för de erfarenheter hon fått till att i andra sammanhang arbeta med seniorfrågor. Hon välkomnade Herbert Carlén till arbete i en framgångsrik och välskött förening.

Margareta Nissby, Gustaf Lagerby och Karin Bökman