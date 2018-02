Hans-Gösta "Spol-Jansson" Jansson

Hans Jansson kände nog inte så många till, men sa man ”Spolis” eller bättre ”Spol-Jansson” visste alla vem man menade. Det smeknamnet fick han av TV-profilen Arne Hegerfors tillsammans med Anders ”Ankan” Parmström under en TV-sändning 1983.

Hans kom till Leksand från Borlänge och blev snabbt en välkänd profil. En herre med ett enormt kunnande om is, bestämda åsikter, generös och med ett väldigt stort hjärta. För honom var Leksands IF och ishallen nummer ett, hans skötebarn.

Tillsammans med Land-Axel, en annan profil i ishallen, bildade dom en duo som var mästare på att göra bra is. Hans fick ofta förfrågningar från andra klubbar om han kunde komma och hjälpa till med deras is. Efter att han gått i pension tog även Svenska Ishockeyförbundet nytta av hans kunskaper och han fick ställa upp på möten och förläsa om hur man gör bra is.

Leksands orienterare låg honom varmt om hjärtat. Men hans kanske största intresse vid sidan av isen, Leksands IF och sin kära Rollba ismaskin var motorsport. Han följde ofta med på speedway och blev hos Masarna en snabbt en kändis i depån.

När Svenska Rallyt hade större delen av specialsträckorna i Dalarna hade man parkering och service för de främsta bilarna inne i Kupolen (som då inte såg ut inomhus som idag). Äppelbos Kenneth Eriksson var i ledning på rallyt och i segerstrid med finländaren Tommi Mäkinen. Alla journalister ville förstås prata med Kenneth.

Men den som Kenneth gick för att prata med vid avspärrningen var Spol-Jansson. Dit sprang då alla journalister för att få tala med vem dom trodde var Kenneths stallchef. Blev förstås mäkta förvånade när de fick veta vem som Kenneth först av alla hälsade på. Ett stort hjärta hade han, tvekade aldrig att ställa upp om någon bad om hjälp.

En stor lycka för Hans och en vändning i hans liv blev det när han träffade sin Christina som han sedan gifte sig med. Det innebar också flytt från sitt kära Leksand, sista tiden fram till sin död bodde paret i Sandviken. Alla våra tankar går till Christina som med värme förgyllde hans liv. Tyvärr miste hon sin livskamrat alldeles för tidigt.

Det sägs att ingen är oersättlig, men frågan är om det någonsin kommer att finnas någon sådan personlighet som ”Spol-Jansson” igen.

Tack ”Spolis” för alla härliga minnen.

Lars ”Nubben” Andersson, Mats Ingels, Tore Jobs, Bengt ”Fisken” Olsson och Eric”Jokke” Lundin