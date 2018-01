Ann-Sofie Isaksson, Falun

Vi är många som sörjer en mycket kär vän och en uppskattad och populär arbetskamrat. Ann-Sofie hade ett stort hjärta och agerade ofta som en räddande ängel för de många människor hon kom i kontakt med. Både i yrkeslivet och på fritiden.

Ann-Sofie föddes i Tibro i Västergötland och där inledde hon också sin framgångsrika handbolls karriär. Kärleken Patrik tog henne till Stockholm, där sen barnen Carl och Lisa föddes och 2004 gick flyttlasset till Falun.

Det då nybyggda Dos- och Distansapoteket blev Ann-Sofies nya arbetsplats där vi fick förmånen att vara hennes kollega. Hon hade alltid tid, alltid ett lyssnande öra och uppmuntrande ord för alla som behövde det. Hon hade en unik förmåga att få människor att känna sig uppskattade och sedda.

Ann-Sofie hade en förmåga för att alltid ligga steget före, fixa det mesta, hålla ordning och reda på såväl chef som kollegor. Friskvården fick med Ann-Sofie en ny dimension och apoteksrus, Stafettvasan och olika motionslopp genomfördes tack vare Ann-Sofies peppning.

När vårsolen tittade fram tog hon gärna på sig skinnstället och tog motorcykeln till jobbet. Idolen framför andra var helt otippat Elvis Presley, men vars musikord kan beskriva det vi alla känner just nu: "You were always on my mind".

För vännerna och arbetskamraterna vid före detta Dosapoteket, Apoteket AB genom Annelie Vissgården