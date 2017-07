Klara och Johan fixar trädgården

Sommarlovet är också sommarjobbens tid, inte minst för ungdomar som passerat högstadiet och börjat stå på egna ben. Något som stämmer väl min på Klara Diffner Hellsten och Johan Samuelsson vilka tillsammans och med hjälp av Roligaste Sommarjobbet startat ett s k RS-företag som de ska driva under sommaren.

Deras företag heter Mjälga Gräs & Klipp (de kan nås under det namnet såväl på Facebook som på Instagram) och som framgår av namnet är det trädgårdstjänster de utför åt den som hellre vill ligga i hängmattan och vara ledig under sommaren.

– Jag är lite intresserad av detta med entreprenörsskap och företagande medan Johan var den som kom på idén med trädgårdsarbete. Det är ju något som borde vara ganska så efterfrågat, säger Klara Diffner Hellsten.

I princip direkt efter terminsslutet började Klara och Johan förbereda sitt RS-företag och redan nu är de i full gång med arbete åt såväl privatpersoner som företag.

– Vi har gjort reklam för oss via "mun-mot-mun-metoden" och det har gått bra och vi har fått in en del fasta uppdrag vid både mindre och större fastigheter. Förhoppningsvis får vi in ännu fler uppdrag, berättar Johan.

Maskinell utrustning har de i form av en sprillans ny gräsklippare, trimmers och andra redskap. Att Johan dessutom är ägare till en A-traktor med tillhörande släp där gräsklipparen ledigt ryms underlättar givetvis transporterna runt i kommunen.

– Det är så klart en väldig fördel att vi kan ta oss runt i Borlänge hyfsat snabbt. Framför allt har vi uppdrag i Mjälga/Åselby-området, men vi tar såklart emot uppdrag oavsett var man bor, möjligen kan dock milersättning tillkomma, säger de.

De bägge trivs också med arbetet och ser fördelen med att få arbeta utomhus under sommaren.

– Regnar det alltför mycket får vi kanske skjuta upp arbetet en stund, men annars är det här kul. Fast det kan vara lite segt att gå upp på morgonen ibland, skrattar Klara som inte är lika morgonpigg som Johan.

Klara och Johan ska till hösten börja vid Soltorgs- respektive Hagagymnasiet så några planera på att "fastna" i trädgårdsbranschen har de inte.

– Nej, för min del siktar jag på att bli polis så målet är att ta mig in på polishögskolan, säger Johan bestämt.

Klara har å sin sida en dröm om att bli make-up-artist.

– Fast jag ska plugga grafisk design på gymnasiet så det blir nog något inom det området i framtiden för min del, menar hon.

Pengarna de tjänar på sitt RS-företag under sommaren har de också tydliga mål för.

– Mitt mål är att få ihop pengar till en epa-traktor, om det inte räcker till får det bli en ny dator i stället, slår Klara fast.

– Jag för min del skam lägga pengarna på att ta körkort för lätt mc, säger Johan å sin sida.