Juniperkören firar 20 år dubbelt upp

För 20 år sedan arbetade Maria Emanuelsson inom barnomsorgen i Enviken och då hon också hade en mycket musikalisk sida föreslog hennes arbetskamrater att hon skulle starta en kör. Sagt blev snart gjort och Juniper Bay Gospel började ta sig ton i Enviken med omnejd.

Så har det rullat på sedan dess och kören är än i dag i allra högsta grad aktiv och levande.

– Jodå, vi är 26 medlemmar i kören i dag och det är väl en siffra som har varit ganska konstant genom åren. Totalt har uppåt 120 personer varit medlemmar i kören under de här 20 åren och vi är fem stycken som varit med ända sedan starten, berättar körledare Emanuelsson.

Dock består kören endast av kvinnor. Något som dock inte är planerat så.

– Jag vet faktiskt inte riktigt varför det blivit så, kanske är det lite svårare att locka killar och män till körer. Kanske har vi för stor konkurrens från rockabillyn här i Enviken, säger Maria och skrattar.

– Men körsångsugna killar är så klart varmt välkomna till oss. Dock har vi alltid en liten audition innan vi tar in nya medlemmar, tillägger hon.

Under 20 år har Juniper Bay Gospel också hunnit med åtskilliga framträdande. De flesta i Enviken och på andra platser i länet, men man har också höjt sina stämmor på andra håll i landet och i Norden.

– Vi har sjungit i både Stockholm, Köpenhamn och på Gotland. Just Gotland, där vi i tre års tid hållit konserter under Kristi himmelfärdshelgen, är extra roligt och faktum är att vi har en riktigt trogen publik där. Där har jag personligen också mina starkaste konsertupplevelser.

Men de konserter som ligger Maria Emanuelsson allra närmast om hjärtat är de på hemmaplan.

– Vi har en tradition att ha julkonserter i Enviken Hall eller i kyrkan och det är något vi alla tycker är väldigt kul och inspirerande. Dessutom är det såklart väldigt viktigt att framträda just här i bygden där allt startade en gång i tiden. Det allra första framträdandet gjordes på trappen till gamla kiosken här i Enviken och då var vi bara sju stycken i kören.

Två decennier av körsång innebär naturligtvis att repertoarportföljen är både bred och välfylld. Något som publiken också ska få höra i samband med jubileumskonserterna i Envikens kyrka den 17 februari.

– Totalt har vi 230 låtar på vår repertoar och till jubileumskonserten har vi plockat upp en hel del gamla godingar från förr. Givetvis blir det en del gospel, men också julsånger, musicals och rocklåtar. Vi har under flera år också gjort uppskattade Elvisbaserade konserter, och naturligtvis blir låtar därifrån också. Dessutom slipar vi just nu på ett specialnummer i form av Metallicas "Nothing else matters", utlovar Maria som är den som arrangerar körstämmorna i de olika låtarna.

– Sångerna är ju inte skriva för kör ursprungligen så det måste såklart göras. Visst är det en hel del arbete med det, men samtidigt ett väldigt roligt arbete. Att få framföra det man själv arrangerat är ju dessutom väldigt stimulerande.

Och stimulerande är kanske också nyckelordet vad gäller körsång.

– Det är ju ett bevisat faktum att just körsång är bra för hälsan och ger lika mycket som ett gympass. Jag tycker själv det fungerar som rena hälsopillret, avslutar Maria Emanuelsson och hälsar välkommen till Envikens kyrka den 17 februari.