Jazz och swing på HjärtLungs vårfest

Det var Ulf Wedlund, klarinett och tenorsax, och Sören Rydgren, dragspel, som spelade upp sig inför framträdandet som skulle börja om en stund. Först hälsade ordföranden välkommen och Sune Nygren sjöng "Jag tror på sommaren" och publiken sjöng med i refrängen.

Ulf Wedlund och Sören Rydgren, som känner varandra väl och är härligt samspelta, började med en Norgelåt och fortsatte sedan spela svängiga och jazziga nostalgilåtar till vilka många i publiken har dansat under sin ungdoms dagar.

Efter maten fortsatte Ulf och Sören att spela och efter "Novelty Accordion" var det stående ovationer. Ulf och Sören bjöd på ett extranummer, "Some of these days", och till den passade texten "En sockerbagare" som publiken sjöng.

Blommor delades ut till ledare och funktionärer som är navet i vår förening samt en stor bukett till Anette.

Ordföranden berättade om Hälsans Stig som invigs den 30 maj kl 16.00 på Sportfältet då Trio Fobi och den egna kören Kom sjung med HjärtLung bjuder på musikunderhållning. Föreningen bjuder på fika.

Nästa medlemsmöte blir i september.

Elisabeth Munther