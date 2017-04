Gospelkonserter med Elvis egna favoriter

Det är The Lintown Gospel Singers från Linköping som gästar Dalarna under valborgshelgen och bjuder på två stycken kyrkokonserter där repertoaren består av rocklegenden Elvis Presleys egna personliga gospelfavoriter

Gruppen beskriver sig själva som en lekfull samling sångare och musiker med hemvist i Ansgarskyrkan i Linköping.

– Det som började som en kul grej har kommit att beröra oss på ett sätt som vi knappast anade. Och inte bara oss utan också de nu närmare 3 000 åhörare som tagit del av konserten så här långt. Konserterna genomförs helt ideellt och utan inträde men vid dessa konserter har hittills sammanlagt över 100 000 kr samlats in till olika välgörande ändamål, också detta med inspiration från Elvis, berättar Lars Häggberg som sjunger och spelar gitarr i The Lintown Gospel Singers.

– Vi gör inte anspråk på att kunna sjunga och spela som Elvis och hans gospelvänner, men vi har låtit oss inspireras av några av hans mest berömda gospelinspelningar när vi har valt att framföra ett urval av Elvis absoluta gospelfavoriter så som han ville att de skulle framföras.

Tillsammans med Ansgarskyrkans två körer Ansgarskören och Gottfridskören kommer man bl a att framföra sånger som Amazing Grace, Lead Me Guide Me, Peace In the Valley och How Great Thou Art.

Konserterna hålls den 29 april kl 18 i Rättviks kyrka och den 30 april kl 14 i Malungs kyrka.