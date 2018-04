Rejält påskfirande i Enviken

Påskhelgen i Envikens församling började redan på lördagen intill palmsöndagen med frukost i Sockenstugan och övning av fastepsalmer. På kvällen bjöd kantor Jonas Pehrs på ett urval av Bachs fantastiska orgelverk.

Den välbesökta gudstjänstsformen Messy Church hölls på palmsöndagen tillsammans med bl a Maria Emanuelsson, Jenny Ärnlöv och Helene Björ. Under stilla veckan hölls andakter av olika former i Sockenstugan. Under en av dagarna serverade Gunnel Järlestedt en biblisk måltid och berättade om de olika rätterna samt den judiska klädedräkten.

Skärtorsdagen hölls mässa med påskvandring varefter altaret avklädes och altarskåpet tillslutes från långfredagen till påskdagens mässa. Kyrkokören och Björkboda blås medverkade båda dagarna med stilfullt passande sånger och musik. För att verkligen glädjas över Jesu uppståndelse på påskdagen sköts kyrksalut med guldstänk och det utropades ”Ja, han är sannerligen uppstånden”.

Annandag påsk samlades alla vid kyrkan och gick sedan till missionshuset i samlad tropp med kortare pauser, varunder kyrkvärden Gunnel Wåhlberg läste bibeltexter. Framme vid Missionshuset brann en kase där det serverades bibliskt bröd. Inne i kapellet hälsade Bo Enlöf välkommen varefter Påskkören under Jonas Pehrs ledning och komp sjöng gospels.

Pastor Lars-Olov Råsmark höll en predikan över evangelietexten Lukas 24:13-35 och läste dikten ”Höstpsalm”. Påskkören sjöng bl a ”Vi skall ses igen” och ”Glädjen är på väg”. Jenny Ärnlöv nedkallade välsignelsen och Bo Enlöf inbjöd till kyrkkaffe och kommande gudstjänster.

Walters Börje Edénius