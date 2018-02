"Post-Janne" trollband PRO-publiken

Många har säkert träffat "Post-Janne” då han ofta underhåller vid olika arrangemang i kommunen. Han är en man i sina bästa år som förmår trollbinda sina åhörare med sång till eget ackompanjemang, varvat med berättelser om kompositörer och artister.

Han har en ganska seriös repertoar och blandar gärna musiken med några roliga historier som han alltid försöker anpassa till publikens smak. Kort sagt - en genommusikalisk man som i hela sitt vuxna liv, levt och verkat för musiken.

Han är en genuin Grytnäsbo, född 1945 och uppväxt på Tallbacksstigen i Skogsbo, i ett hus som hans far byggde. Familjen var stor och hade tidigare bott i två rum och kök. Man tyckte säkert att det var skönt att flytta in i det nya och rymligare huset.

Smeknamn ”Post-Janne” har han fått då han arbetat 43 år som brevbärare. . Han har sett till att stora delar av avestaborna, fått sin post i rätt tid och god ordning.

Arbetet som brevbärare var trevligt, berättar han. Man träffade många människor och det uppstod ofta en sorts kamratskap. Brevbäraren hade en viktig funktion att fylla på den tiden. När posten kom och det skramlade till i brevlådan tog många chansen och fick möjlighet till en kort pratstund.

– Stundtals fyllde nog vi brevbärare en social funktion hos befolkningen, tror "Post-Janne”.

I 20-årsåldern kom musiken in i hans liv. Gitarren blev instrumentet och är så fortfarande. Men han är även en duktig sångare. Trots att han är tenor, behärskar han de låga bastonerna med bravur.

Fram till 70-talet var dansmusik hans stora fritidsintresse och han har medverkat i ett flertal, mer eller mindre kända, lokala dansband.

– En gång i tiden hette vårt band The E-ghosts, fritt översatt, ”De elektriska gastarna”. En tid hade vi The Spotnicks och The Shadows som idoler och försökte efterlikna deras musik.

Lasse Kärnströms och Max orkester och Rumpmasarna minns säkert många Avestabor. Det är några av orkestrarna där ”Post-Janne” medverkat.

Efter alla år i musikbranschen, ser ”Post-Janne” tillbaka på sitt musikliv med glädje.

– Musiken har betytt mycket mig och gör så fortfarande. Jag har, under åren, träffat och spelat med många färgstarka musiker, säger han.

Innan ”Post-Janne” äntrade scenen hade Husbandet inlett kvällen med några trallvänliga låtar. Kaffe och smörgås serverades och naturligtvis ett lotteri i sedvanlig ordning,

Olle Kronberg