Pop-revival hos SPF i Mora

Medlemmarna hade inte mer än hunnit bänka sig vid de vackert dukade borden innan denna suveräna orkester började spela. Stämningen blev inledningsvis riktigt hög och handklappningen kom igång.

Efter första låten hälsade Börje Elofsson både gamla och nya medlemmar välkomna samt presenterade orkesterkillarna i tur och ordning. Birger Nylén på gitarr, Ken Nilsson, gitarr och ukulele, Pelle Klockar på trummor och bas samt Håkan Blomberg, bas, sång och trummor.

Efter detta drog orkestern igång med riktigt medryckande 60-talslåtar och även lite rock´n roll. De berättade också för oss hur var och en hade kommit in på denna musikaliska bana. För en del hade det börjat redan i denna skolsal som de nu spelade i.

The Shanes, från Kiruna, var mycket bra på sin tid. De var en av Sveriges populäraste band. Vi fick även lyssna till en låt av USA-födda Johnny Rivers. De fortsatte sedan med "Leva livet" som Lill-Babs sjöng på 60-talet. Allsång blev det också tillsammans med låten "If I had a hammer".

Beatles fanns också med på repertoaren med "I saw her standing there" och "Hold me" av Lennon/McCartney. En fransk låt som Towa Carson och Lasse Lönndahl sjöng tillsammans var "Visa mig hur man går hem", och där blev det spontan allsång från publiken. Det blev den sista låten från dessa spelglada och genommusikaliska killar.

Börje Elofsson tackade dessa fina musikanter för deras medverkan och de fick stora applåder ifrån publiken som krävde en låt till. Då spelade de Beatles "I call your name". Lottdragning genomfördes och resekommitténs Gösta Helldal informerade om Cinderellakryssningen den 12 december

Ordförande Stig Sjöholm berättade att Maj-Lis Burtus och Bert Persson hade lämnat in några remisser till KPR.

Ing-Mari Kullander