Pierre Swärd bjuder på sitt musikerliv

Pierre Swärds musikaliska bana startade redan tidigt under 1960-talet och 1963 bildade han, tillsammans med bl a Clas Yngström, sitt första band, The Clifftones. Sedan dess har åren gått och Pierre är numera en av de mest ansedda Hammondorganisterna och har spelat med många av de riktigt stora som t ex Ulf Wakenius och "Jojje" Wadenius.

På meritlistan finns givetvis mängder med framträdanden, turnéer och inspelningar och mycket kring detta kommer han att berätta på cafékvällen den 16 februari. Fast en kväll med Pierre Swärd måste såklart också innehålla rejält med musik.

– Jag kommer att berätta, spela och sjunga samt även visa lite gamla filmsnuttar och spela lite plattor. Lite intressanta saker ska jag nog hitta i mitt 55-åriga musikerliv, säger Pierre som för egen del fyller 64 i år och som för några år sedan höll en berättarkväll också på CTH Fabriksmuseum.

– Hahaha...det blev lite komiskt den gången. Men jag före veta att de flesta brukar tala i en timme eller två, själv höll jag låda i tre timmar och då hade jag ändå bara kommit fram till 1970-talet. men tiden går ju som bekant fort när man har kul, skrattar Pierre som den gången fick dela upp berättandet i två kvällar.

Den här gången är det dock en föreställning som han själv uppskattar till runt tre timmar.

– Men vi får se vad som händer. Jag hoppas i alla fall att det kommer mycket folk, säger Pierre och hälsar välkommen till fredagskvällens cafékväll som börjar kl 19.