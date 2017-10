Olle och Ove roade vid HjärtLungmöte

Innan musikanterna fick ta scenen i anspråk hälsade ordföranden Lars-Göran Ljungdahl finbesöket från Falu HjärtLungs styrelse särskilt välkommen. Vidare informerade han om kommande aktiviteter och om Föreningsmässan den 14 oktober och lungmånaden som väntar.

Leksandsgrabbarna Olle Näs och Ove Östberg stod för underhållningen vilken, som alltid, var av hög klass. Olle och Ove har gästat oss ett antal gånger tidigare, alltid till belåtenhet.

De inledde sitt program med gamla schlagerdängor från 50- och 60 talet och särskilt "Om du nånsin kommer fram till Samarkand" var lite jazzigt framfört på dragspel av Ove. Olle på gitarr, med sin mycket behagliga sångröst, fortsatte med "Sången från byn".

Efter ett tangopotpurri och några pärlor från 60-talet, "Til there was you", "Lucky lips", "Hey Good Lookin" tog Leksandspojkarna en paus. Efter fikat kom de tillbaka och underhöll igen med bl a ett Sven-Ingvars medley och Ove spelar åter några smäktande tangon och någon vals. Som extranummer "Vår sista dans".

Det var en musikalisk eftermiddag som publiken tackade med långa och värmande applåder.

Elisabeth Munther