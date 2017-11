De firar 100 år med dubbelkalas

Bägge jubilarerna bor sedan en tid på Hagbacksgården och den dubbla 100-årsdagen till ära hade personalen där ställt till med ett hejdundrande kalas för såväl, familj, släkt och vänner samt övriga boende. Tårtbitar serverades på löpande band och de bägge jubilarerna kunde inte annat än att njuta och låta sig väl smaka.

– Visst är det roligt, säger en strålande glad Gunborg "Gullan" Hellström som hade sina nära och kära på besök.

– Fast jag kan då inte märka att jag blivit 100 år nu. Det känns precis lika som i går, tillgäller hon och skrattar.

Gullan beskriver sig själv som "en Dalsjöjänta" som i ungdomen jobbade på föräldrarnas jordbruk vid Igeltjärna mellan Borlänge och Ornäs. Som gift och vuxen har hon fostrat två barn och sedan 2012 har hon bott på Hagbacksgården.

– Jag trivs bra här. Visst är det en liten omställning, men man får anpassa sig, förklarar Gullan.

Den andre storjubilaren är Gudrun Johansson, även hon med sina rötter i Borlängebygden. I ungdomen bodde hon i Barkargärdet och arbetade bland annat vid Sjukkassan i Domnarvet.

När familjen kom in i livet blev det barn och flytt till Mjälga där man bodde under många år. Under de åren var Gudrun till stor del hemmavarande hustru men med tiden växte också ett politiskt intresse fram.

Gudrun engagerade sig inom den socialdemokratiska kvinnoklubben i Borlänge där hon också fick en framträdande roll med bland annat uppdrag inom kommunens kulturnämnd under 1970-talet.

Även Gudrun och hennes familj var givetvis tacksamma över den festlighet man arrangerat vid hagbacksgården.

– Det är mycket trevligt anordnat och det här sätter vi verkligen stort värde på, säger Håkan och Charlotte Johansson, barn och barnbarn till Gudrun.

För Britta Heier, enhetschef för hemtjänstpersonalen vid Hagbacksgården, var det lika kul som självklart att uppmärksamma boendets jubilarer.

– Det är ju inte så vanligt med 100-åringar och när vi dessutom har två sådana på en och samma dag måste vi såklart fira, förklarar hon.

Bland de många gratulanterna syntes också representanter för Svenska Kyrkan och Stora Tuna församling i form av kyrkoherde Ann-Gerd Jansson och diakonen Lisbet Lindholm.

– Givetvis är vi på plats för att både ära och gratulera de bägge en sådan här dag, menade Ann-Gerd Jansson och utbringade såväl ett fyrfaldigt leve som stämde upp i gratulationssång.