Boendeinfo och Elvislåtar vid PRO-möte

Efter några hälsningsord från ordförande Lars Asp fick tre representanter från Tunabyggen ordet. Det var Ann-Cathrin Brovall, Elias Issa samt Simon Berglund som presenterade vad som var aktuellt hos Tunabyggen.

Först blev det lite fakta om bolaget och om vad de olika boendeformerna betydde. En undersökning om seniorernas kommande lägenhetsbehov presenterades också. Den undersökningen ska ligga som ett underlag för kommande planeringar om bostadsbehoven för äldre.

Det som verkade skapa mest funderingar bland åhörarna var dock hur Tunabyggens kösystem fungerade. Både frågor och en hel del påstående ventilerades. Ordförande Lars Asp ägnade några minuter åt att informera om olika resor och studiecirklar och annat smått och gott som kan behövas för medlemmarna.

För mötets musikaliska inslag stod Björn Hemstad. Björn är sångare och musiker och uppträder med sin orkester som består av hans egeninspelade musik, där han trakterat alla olika instrument, så han behöver bara sjunga under sina uppträdanden.

Björn inledde med att sjunga Elvis första låtar. Under tiden som han sjöng visades ett bildspel på skivomslag på musiken samt olika saker som inträffat just de åren. Sånger som han sjöng var ju Elvis stora och kända, allt från "Teddy bear" till "Love me tender", och under tiden fick man se filmaffischer från "Vild ungdom", "Vänd dem inte ryggen" och "Gula divisionen" med mera.

Bland alla komihågare som dök upp minns man första transistorn, invigningen av motorvägen mellan Malmö och Lund som hade fri fart, första McDonaldsrestaurangen, Kalaspuffarna, provflygningen av Draken och mycket, mycket annat.

Framförandet gjordes på Björns eget sätt, utan att på något vis försöka likna eller härma Elvis, för sådant kan vara svårt.

Berndt Reuithe