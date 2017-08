I dag får Johaug sin dom – så tycker skidvärlden att utfallet bör bli: "Det förtjänar Therese"

I februari dömdes Therese Johaug till 13 månaders avstängning för användning av otillåtna preparat. Men domen överklagades till skiljedomstolen, och beslutet som väntades komma förra veckan har dröjt, och skjutits upp.

Domen skulle ha kommit under fredagen, men under torsdagen kom beskedet om att den skjuts upp, och istället kommer under tisdagen.

Får Johaug 15 månader eller mindre, så kan hon tävla i OS 2018. Blir det mer missar hon OS.

– Jag är medveten om att det kan bli så. Men om jag inte får vara med... nej, jag är nog inte förberedd på det, säger hon till Dagbladet.

Något som talar emot för Therese Johaugs del är det faktum att även landslagskollegan Martin Johnsrud Sundby påstod sig vara omedveten om vad han fått i sig, något som Cas lär se som oaktsamhet.

– Eftersom det var så kort tid mellan Sundbys dom och Johaugs positiva prov, och att de är i samma landslag under samma förbund, så kan det hända att det här skärper kravet på Johaugs aktsamhet, säger Cas-experten Robin Mackenzie-Robinson till SportExpressen.

Domen kommer hur som helst under dagen. Och det är inte bara Johaug som väntar på den, utan en hel skidvärld ser fram emot utfallet.

– Det är trist att läsa allt om Johaug. Det är inte bra att det är massa snack och att domen bara skjuts upp och skjuts upp. Vi behöver en dom. Det förtjänar sporten och det förtjänar Therese, säger finske stjärnan Ivo Niskanen till Dagbladet.

Även svenska stjärnan Anna Haag, som dessutom är vän med Therese Johaug, tycker att hela historien måste få ett avslut.

– Jag hoppas bara att vi får det här ur världen och att Therese får komma tillbaka och tävla med oss, säger Anna Haag till Dagbladet och tillägger:

– Vi har snackat en hel del, jag och Therese, även under det sista året. Och jag önskar henne hjärtligt välkommen tillbaka… snart!

