Emil Jönssons hyllning till sambon Anna Haag: "Hon som imponerar på mig varje dag"

Imorgon åker Anna Haag det sista loppet under vinter-OS 2018.

På hemmaplan väntar sambon Emil Jönsson, som skickar en kärlekshyllning till Haag inför den sista tävlingen, tremilen, som körs imorgon.

"Nu har du ett lopp kvar på OS, och jag hopps du åker med all den energi och glädje du samlat på dig under alla år" skriver han i Instagraminlägget.