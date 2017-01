Runnberg: Därför ska hans tid som kommunalråd (S) beskrivas som ett misslyckande

Bara något år in mandatperioden 2002-2006 tillträdde Kurt Podgorski (S) som kommunalråd i Malung-Sälens kommun och med ett kort avbrott under den tid efter valet 2006 som C betraktade sig som ett borgerligt parti har han lett kommunens "regeringsarbete".

Det har gått dåligt. Kurt Podgorski har misslyckats. Uppdraget har inte varit lätt men resultatet talar för sig själv.

Malung-Sälen är inte ett lättstyrt kungadöme; kombinationen med stora avstånd och en liten och stadigt krympande befolkning, samt kommundelar som knappt accepterat kommunsammanslagningen runt 1970, har givit svåra förutsättningar.

Malung-Sälen har behövt ett tydligt ledarskap och det har inte Podgorski kunnat leverera.

LÄS MER: Varför gav S denne man jobbet att leda Malung?

På två mandatperioder gick kommunen från att ha Dalarnas lägsta skatter till att ha de högsta - en bedrövlig utveckling för en kommun som behöver framstå som attraktiv för inflyttning.

Trots de kraftigt förstärkta inkomsterna där de stackars skattebetalarna alltså pungslagits allt hårdare har detta inte räckt till i förhållande till kostnadsutvecklingen.

Den har tillåtits skena iväg på ett sätt som gjort att revisorerna återkommande genom åren kritiserat bristen på ledning och styrning.

Beskrivningen av den politiska ledningen som passiv och präglad av en vänta-och-se-kultur framträdde våren 2016 när externa analytiker från SKL använde en dag till att i enskilda intervjuer förhöra sig om hur toppolitiker och -tjänstemän egentligen såg på läget och orsakerna.

SKL:s utryckning till Malung föranleddes av att kommunen under 2014 faktiskt uppvisade näst störst underskott i Sverige per kommuninvånare.

Perioden 2012-2015 var förskräcklig ur ett kommunalekonomiskt perspektiv, med ett samlat underskott på 80 miljoner kronor.

Det låter kanske inte så mycket men Podgorski har lett en liten kommun. Översatt till landstingssiffror (vilket kan vara lämpligt eftersom S i Landstinget Dalarna också haft en långvarig skattehöjar- och underskottsstrategi) motsvarar det ett underskott på över två miljarder!

I kommunhuset fanns enligt intervjuerna föreställningen att det är bättre att köra kommunen med underskott än att få kritik från medborgarna för besparingar!

Det är naturligtvis en i längden komplett ohållbar och oansvarig hållning. Verkligheten kommer till sist ifatt skattehöjar- och underskottspolitiker som S i Dalarna haft så många av, däribland verkligen Kurt Podgorski.

Viktigast för det uppkomna moraset i kommunekonomin var befolkningsminskningen - kommunledningen med Podgorski i spetsen har inte förmått att anpassa den kommunala kostymen.

Men på andra plats i orsakerna till fiaskot förklarade de intervjuade i ledningen att politisk handlingskraft saknades.

Beslutskapaciteten har inte funnits. Avgöranden som Podgorski till DT:s nyhetsredaktion själv, vid ett flertal tillfällen genom åren, beskrivit som oundvikliga har inte blivit av i alla fall. Stortagen som ständigt varit på väg har inte alls förslagit eller genomförts.

LÄS MER: Brutna löften från S ligger bakom högst skatt i Dalarna

När revisorerna larmat om att den urusla budgetdisciplinen är på väg att sätta Malung-Sälen i ett allvarligt obestånd har Podgorski svarat med att vifta bort delar av kritiken.

Det har från Podgorski i fullmäktiges talarstol hänvisats till "otur" samt att nämnder "gjort så gott de har kunnat".

Ett sådant förhållningssätt duger inte.

Det har varit tydligt att Kurt Podgorski ansett sig ha ett politiskt utrymme bortom de ekonomiska balanskrav kommunallagen faktiskt ställer och det är precis den inställningen som försatt Malung-Sälen i den nuvarande krisen.

LÄS MER: Maktarrogansen i Malung är nu ett allvarligt politiskt problem

Strategin att sälja fasta kommunala tillgångar och använda de inkomna medlen i driftsekonomin är naturligtvis förkastlig.

SKL:s ekonom Anders Nilsson från Analysgruppen var tydlig när han gjorde en dragning för kommunfullmäktige i våras:

Ni måste ha ett plus på 23 miljoner kronor 2017 annars blir ni riktiga lagbrytare. Ingen kommer att låsa in er; det finns ingen straffskatt på det här. Men ni får skämmas.

Podgorskis utfall under sin regeringsperiod har med eftertryck visat att han inte är den ledande politiker som hade förutsättningar att leverera vad Malung-Sälens framtid behöver.

Kurt Podgorskis politiska facit ska beskrivas som ett klart misslyckande. Att han nu träder tillbaka av åldersskäl ska välkomnas.

S behöver en politisk ledare av en helt annan kaliber resten av mandatperioden för att inte straffas ordentligt av väljarna i kommunvalet nästa år.