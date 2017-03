Runnberg: Beslutsamma damer blev stickningsaktivister mot stadshusets toppolitiker

Häromveckan hade några damer i sina bästa år fått nog.

De stegade in i Ludvikas stadshus fast beslutna att säga sin hjärtas mening och när de blev upplysta om att det inte fanns någon att tala med, begärde de att de i stället skulle bli uppringda för att få boka tid att tala med en makthavare.

De blev uppringda men fick ingen mötestid.

Då gick de tillbaka och fick samma besked – det fanns tyvärr ingen att prata med för alla satt i sammanträden – men damerna var väl förberedda och hade denna gång en annan strategi, vilken även inbegrep nyttjandet av det de beskriver som "ett hemligt vapen".

En stickning.

De deklarerade att de minsann skulle sitta där, med stickningen, tills någon var så god och kom och pratade med dem.

Då tog det fem minuter innan ett kommunalråd plötsligt hade tid.

Och kanske går deras politiska fråga mot en lösning av deras oortodoxa "stickningsaktivism". Men låt oss ta den här historien från början.

Den 11 januari införde SJ en avgift på 100 kronor per biljettköp via deras manuella försäljningsställen, det vill säga via telefon, på sina (fåtal kvarvarande) serviceställen och via resebyrå/ombud.

Det är damerna starkt kritiska till, eftersom det uppenbart är en straffavgift som främst drabbar äldre utan dator och så kallad smart telefon.

Till yttermera visso – vilket damerna knappt blev trodda när de påpekade för SJ – så finns i Ludvika sedan en tid varken biljettautomat eller fysisk plats att gå och köpa biljetter. Ingen Pressbyråkiosk eller 7-Eleven med denna tjänst existerar.

"De blev ganska konfunderade när jag berättade om det", säger Stina Myhrman; "Ludvika är väl en stad och inte en by?", undrade SJ:s servicepersonal om Dalarnas tredje stad i storlek.

Trenden att företag och serviceinrättningar lägger över sin administration på kunderna själva är naturligtvis långvarig och utbredd.

I fallet SJ och betalningar för biljetter kräver också flera stora banker så kallat mobilt bank-ID, vilket en liten minoritet i åldrarna 71-80 år skaffat sig.

Det Stina Myhrman och hennes väninnor Ina-Greth Hedman och Inger Montelius protesterar mot har viktiga principiella dimensioner.

* Går vi mot ett samhälle där det krävs internet för att ta del av samhällsservice och företagstjänster som är nära allmän samhällsservice (reseföretaget SJ är dessutom statligt och påverkas med ägarstyrning)?

* Vilket ansvar tar samhället samlat för de miljontals medborgare i dag som inte har internet?

* Hur sårbart blir ett samhälle där det inte ens går att resa eller betala något när internet inte fungerar?

Följden av att det, med inkluderad straffavgift, exempelvis kostar 160 kronor för damerna att åka tåg till Grängesberg blir förstås att de tar den mindre miljövänliga bussen, ett väsentligt billigare transportslag, där de ännu inte klassar biljettkrånglet som oöverstigligt.

SJ:s märkliga svar på damernas kritik går ut på att de är välkomna att ringa så ska SJ:s telefonsupport lotsa dem igenom biljettköpen i de datorer de inte har eller att de ska gå in på den icke existerande SJ-resebyrån i Ludvika.

SJ uppger att mindre än var 20:e biljett köps med personlig service och tar det till intäkt för att det är rätt att klämma åt denna grupp med en hundring i straffavgift, men verkar inte tänka något mer på vilken grupp kunder, nämligen i stor utsträckning äldre, som behöver och vill ha den servicen.

Stina Myrhman och hennes beslutsamma väninnor är för friska för att få det samhällsstöd de vet att boende på åldringsboendet Marnäsliden kan få när det gäller att köpa billiga tågbiljetter.

"Sättet som äldre kunder behandlas på är diskriminering och borde anmälas till Diskrimineringsombudsmannen", dundrar Stina Myhman.

Men kanske löser "stickningsaktivismen" i stadshuset åtminstone det ena av de två problemen. Protestmetoden kan ha tagit skruv.

Enligt högt uppsatta källor så kan resor från Ludvika komma att gå att köpa inom ramen för de turism- och evenemangshanteringstjänster (vilket ju inbegriper entré- och evenemangsbiljetter) kommunerna gått samman om i Visit Södra Dalarna.

Men SJ:s straffavgift för pensionärer utan mobil eller dator ser hittills inte ut att rubbas hur mycket än Stina Myhrman stickar.