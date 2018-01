Ledare: Svagt av regeringen att inte ta tag i de stora strukturreformer Sverige behöver

Sveriges ekonomi behöver ställas om. Om Socialdemokraterna förstår hur och varför så visar de det inte. Alliansens förslag på strukturreformer är skälet till att de borde vinna valet.

Boken Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies, skriven av Nils Karlson, vd på forskningsinstitutet Ratio och docent i ekonomi, är mycket läsvärd – kanske särskilt just nu.

I den ställer Karlson upp en mycket välgrundad teori om hur stora reformer genomförs. Han jämför det svenska reformarbetet – under Bildt-regeringen, efter 1990-talskrisen och under den första alliansregeringen – med Australiens process.Medan man läser är det svårt att inte undra vad som hände med socialdemokratin.

Som finansminister avslutade Göran Persson saneringen av statsfinanserna och genomdrev många nödvändiga besparingar.

Som statsminister är han också delvis att tacka, tillsammans med Bildt-regeringen, för många av de institutioner som vi idag tar för givna: överskottsmålet och den sammanhållna budgetprocessen. En oberoende riksbank och flytande växelkurs. EU-inträdet. Pensionssystemet. Även industriavtalet och den förändrade lönebildningen började här.

1990-talet blev på många sätt formativt för Sverige, med en lång rad strukturreformer – saker som förbättrar ekonomins eller statens funktionssätt.

Men under den fortsatta karriären som statsminister förlorade Göran Persson helt reformviljan. Maxtaxa i förskolan, ett vallöfte från 1998, blev i princip den sista viktiga samhällsreformen

När Stefan Löfven och Magdalena Andersson tog över 2014 kunde man ha trott att åtta års opposition skulle ha gett nya idéer och hunger efter förändring.

Istället fortsatte det på samma sätt som under Perssons sista, trötta år. Höjt barnbidrag var den enskilt största satsningen i den senaste budgeten.

Som Karlson påpekar saknas det inte utmaningar för Sverige. Ekonomin behöver ställas om för att möta automatisering, digitalisering och en ökande andel tjänsteproduktion.

Här finns en stor mängd nyanlända invandrare som måste integreras på en arbetsmarknad som har Europas högsta ingångslöner.

Den globala konkurrensen blir hårdare för varje år. Svenska företag har problem med kompetensförsörjningen, bland annat eftersom det inte lönar sig tillräckligt mycket med högre utbildning.

Mycket talar helt enkelt för att vi nu står inför ett nytt 90-tal. Ekonomin behöver moderniseras igen.

Kring det mesta av de nya utmaningarna har alliansen en rad förslag: inträdesjobb, reform av arbetsrätten och höjda utbildningspremier är några exempel.

Socialdemokraterna fortsätter att peta i detaljer. Partiets största vallöfte inför 2014, 30000 traineejobb till arbetslösa ungdomar, blev några hundra.

Skillnaden mellan S och alliansen är, nu när valåret inleds på riktigt, den viktigaste i svensk politik. Och något som är värt att komma ihåg när folk säger att skillnaderna mellan blocken är små.

Bara ett block försöker svara på de problem som Sverige står inför – och det är inte det block som innehåller Socialdemokraterna.

Joakim Broman