Ledare: Det är allvarligt att justitieministern struntar i lagrådets sågning

Hur oroliga bör vi vara när ministrar börjar uppträda som om grundläggande rättsprinciper inte längre är viktiga? Frågan måste ställas, för på senare tid har det svajat betänkligt om regeringen Löfven.

Förslaget om att kriminalisera sexköp utomlands var ett uppenbart klavertramp, som nu har sågats även av lagrådet. Rådet konstaterar det uppenbara, att förslaget innebär att Sverige skulle kriminalisera handlingar som i många länder inte är straffbara. Vi skulle således bryta mot principen att stater inte ska lägga sig i andra länders inre angelägenheter.

Normalt krävs det så kallad dubbel straffbarhet, att handlingen är straffbar i båda länderna, för att en person som begår en sådan handling utomlands ska kunna lagföras i Sverige, men Sverige skulle alltså sätta sig över de bedömningar som andra demokratier har gjort angående köp av sexuella tjänster.

Det går att göra undantag från kravet på dubbel straffbarhet, men då krävs det normalt att det finns en hög grad av internationell samsyn om brottet i fråga, och det finns det alltså inte när det gäller köp av sex. Rådet påpekar även att det jämförelsevis låga straffvärdet är av betydelse i sammanhanget.

Lagrådet upplyser även regeringen om att andra länder kan börja resonera likadant om Sverige nu tar detta steg. "En stat där abort är kriminaliserat skulle – om landet slopade kravet på dubbel straffbarhet – kunna åtala personer som genomfört en abort på ett svenskt sjukhus. På liknande sätt skulle en stat där homosexuella relationer är kriminaliserade kunna döma över homosexuella handlingar i Sverige", skriver lagrådet.

Förbluffande nog tänker regeringen köra på i alla fall. "Jag är beredd att gå vidare", meddelade i varje fall justitieminister Morgan Johansson (S) till TT (20/12). Ett rungande "In Sweden we do it like this", med andra ord.

Låt oss gissa att Morgan Johansson kommer att hitta någon annan att skylla på den dag kvinnor från andra länder börjar straffas för att ha gjort abort i Sverige. Förmodligen kommer det att vara högerns fel på ett eller annat sätt, för en socialdemokrat som vill väl har aldrig fel.

Utöver själva förslaget har enskilda ministrar även formulerat sig på besynnerliga sätt. När förslaget om en samtyckeslag presenterades gav vice statsminister Isabella Lövin (MP) sken av att bevisbördan skulle flyttas från åklagaren till den tilltalade, vilket naturligtvis skulle vara helt sensationellt och rättsvidrigt. Det felaktiga uttalandet rättades snabbt till, men det förklarar inte varför miljöpartisten hade hoppat i så galen tunna. Turerna ingav inte förtroende.

Statsminister Stefan Löfven har dessutom uttryckt en förhoppning om "rejäla straff" för dem som angrep synagogan i Göteborg. Så kan en statsminister naturligtvis känna och tänka, men han bör passa sig noga för att fälla uttalanden som kan tolkas som rekommendationer om hur domstolar bör döma i enskilda fall. Det är, för att citera Advokatsamfundets tidigare ordförande Bengt Ivarsson, ett "behjärtansvärt krav men konstitutionellt klandervärt".

Slutligen infinner sig följande fråga: Kan vi verkligen ha en regering som inte fullt ut respekterar grundläggande rättsprinciper?

Petter Bergner