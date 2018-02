REPLIK: Att fel artister går vidare beror på det korkade röstningssystemet

Svar till insändaren "Kalle Moraeus borde gått vidare – men de som röstar gillar inte kvalitet" som publicerades i DT den 19/2:

I en insändare ondgör sig skribenten över att TV-tittarna röstat som de gjort i Melodifestivalen. Jag håller fullständigt med om bedömningen att det i varje program finns ett par tre nummer som håller ”gammaldags” schlagerkvalitet.

Men orsaken till resultatet beror ju på att det finns en elefant i rummet och det är röstningssystemet som är det mest korkade som finns. Systemet som medger max fem röster per person blir därmed orättvist mot de som röstar på gammalt hederligt sätt, det vill säga mot avgift.

I senaste deltävlingen där Kalle Moraeus deltog avgavs totalt 4 800 971 röster av 2 830 000 tittare. Till Radiohjälpen gick bara 432 824 kronor vilket är en oerhörd minskning om vi jämför med de år då alla fick betala för att rösta.

Siffrorna indikerar att antalet som röstade mot kostnad var mycket få i senaste omgången, kanske under 100 000 personer. Jag hade själv tänkt rösta via gratisappen men fick inte igång den då den krävde inloggning till Facebook och röstade då i stället via betalningssystemet.

I Malmö-programmet visade förövrigt SVT återigen sitt dåliga omdöme vad gäller val av manusförfattare genom inslaget med terroristvapnet som Bolibompakillen viftade med. SVT:s haverier är för många.

SVT har slopat TV-soffan i morgonstudion där populära ”Nyhetspanelen” förekom varje fredag. SVT har svikit sitt ansvar mot licensbetalarna genom att inte sända OS.

SVT har valt att sända denna smörja som Melodifestivalen blivit. Och snart - när TV-licensen slopas och läggs på skatten - får vi som erlagt licens i alla år högre avgift än idag. SVT:s ansvariga måste bytas ut.

Calle