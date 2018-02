INSÄNDARE: Talande att Trump inte nämner vapen i sitt tal efter massakern

Att presidenten talar efter den senaste skolmassakern utan att nämna VAPNEN är inte konstigt, då han är en del av problemet. I ett skottdramas tidslinje ligger ofta ett förlopp, där först en familjemedlem och sedan ett antal andra, oskyldiga människor blir offer, enligt Mildred Muhammad, som själv drabbats och nu håller föredrag om hjälp i tid.

Hon kopplar bland annat ihop sex kända skottdramer som föregåtts av våld i hemmet. Ingen såg det komma, och man såg det tydligen inte som så viktigt att rapportera till polisregistret om kvinnor som får stryk, eller att uppmärksamma ”vanliga” trakasserier, eller Trumps olika övertramp. Något #Metoo-rörelsen borde uppmärksamma!

Trump svajar också i rasfrågan. ”Européer har ju gett bort alla sina fri- och rättigheter till sina regeringar”, får man ofta höra. Det är den känslobaserade kontringen som har funktionen att bortse från hälften av problematiken. Myterna som hindrar att man ser hur USA möjliggjordes av folkmord och slaveri.

Där var skjutvapnet centralt i rasbaserad makt och under senare år våld gentemot unga svarta män. Om vapenfantasternas problem var statens tyranni skulle de marschera med Black Lives Matter, protesterande mot polisens kulor. Men jag menar att de inte har något emot den pågående typen av rastyranni.

Problemen handlar också om Trump och USA-elitens förakt för låglönearbetare och människor längre ner på samhällsskalan (jämför skattereformen). Hans vapenskrammel och klimat- och miljöpolitik visar också total brist på kunskap och ansvarskänsla inför planetens öde.

Vilket är logiskt, han representerar i verkligheten den rikaste procenten (plus några till) och valdes av en minoritet. Och en minoritet som härskar över en – visserligen hjärntvättad och förvirrad - majoritet, behöver gott om vapen för att känna sig säker.

Är presidentens tanke att dessa fattiga satar gärna får beskjuta varandra inbördes? I min kommande memoarbok kallar jag detta: RED IS THE NEW BLACK.

Erik Eriksson, Kf-ledamot (Mp)